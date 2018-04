Incendio San Donato | domate le fiamme dopo una notte di lavoro | cordoglio per il vigile

Milano : Vigili Fuoco - domato Incendio San Donato : Milano, 7 apr. (AdnKronos) – “domato l’incendio a San Donato Milanese”. Lo annuncia la Direzione centrale dei Vigili del Fuoco su twitter, precisando che “sono in corso le ultime operazioni per il completo spegnimento” delle fiamme divampate ieri sera verso le 21 nella ditta Rykem. “Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si stringe alla famiglia di Pinuccio La Vigna – si legge nel tweet – ...

Incendio in una pizzeria di Giussano : 15 famiglie temporaneamente evacuate : Incendio nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 aprile, attorno alle 2.30, all'interno della pizzeria Tema Bistrot in via Cavera 35, a Giussano. Le fiamme, secondo i primi rilievi, sarebbero ...

Incendio alla Sanac Massa - 3 feriti : ANSA, - Massa , Massa CARRARA, , 28 MAR - Tre operai sono rimasti feriti in un incidente avvenuto stamani alla Sanac del Gruppo Ilva. Un operaio è stato trasportato con ustioni di terzo grado agli ...

Incendio alla Sanac Massa - grave operaio : ANSA, - Massa , Massa CARRARA, , 28 MAR - Un vasto Incendio si è sviluppato all'interno della Sanac, una fabbrica nella zona industriale apuana a Massa , Massa Carrara, che tratta materiale edile ...

Tre intossicati - di cui uno grave nell'Incendio di una palazzina a Sanremo : E' di tre intossicati, per fortuna non in pericolo di vita, tra cui una donna incinta e un militare della guardia costiera, il bilancio di un incendio divampato, verso le 13.15, in un appartamento di ...

Un indagato per l’Incendio della Sacra di San Michele : Un operaio è sott’inchiesta per l’incendio colposo, che ha distrutto il tetto del convento della Sacra di San Michele, la sera del 24 gennaio. Su richiesta della difesa, il pm Vincenzo Pacileo ha deciso di chiedere al giudice per le indagini preliminari una perizia con “incidente probatorio”, che consentirà di evitare la ripetizione di questo lavo...