Incendio nel milanese | muore un Vigile del Fuoco | il suo “spirito di abnegazione e

Incendio San Donato Milanese nel capannone Rykem/ Vigile del fuoco morto nell'azienda di detersivi : San Donato Milanese, Vigile del fuoco muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un Incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:23:00 GMT)

Incendio nel pub a Catanzaro Lido - fermato parente del titolare - : Secondo l'accusa l'uomo, 47 anni, voleva truffare l'assicurazione e con i soldi ripianare un grosso debito. Nell'Incendio , tra il 4 e il 5 aprile, sono morte due persone, le stesse che avrebbero ...

Incendio doloso nel pub con due morti : fermato un parente del titolare : La squadra mobile di Catanzaro ha sottoposto a fermo Gennaro Fiorentino, di 47 anni, collaboratore e parente del titolare del pub Tonninàs nel cui Incendio, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono ...

Catanzaro - Incendio doloso nel pub più frequentato del quartiere : due morti : Le due vittime dell'incendio doloso del pub " Tonnina's ", a Catanzaro, sono il gestore di un altro bar e un suo dipendente. Si tratta di Giuseppe Paonessa , di 36 anni, di Borgia, ed Eugenio Sergi , ...

Incendio brucia un ettaro di bosco nelle Groane : Ceriano Laghetto , Monza e Brianza, , 2 aprile 2018 " In poco più di 4 ore è bruciato quasi un ettaro di bosco tra Solaro e Ceriano Laghetto nella zona dello scalo ferroviario di Ceriano Groane . Un ...

Incendio nel centro commerciale Elnos a Roncadelle : Attimi di paura nel centro commerciale Elnos a Roncadelle (Brescia). Nello shopping center si è verificato un principio d’Incendio nei magazzini

Il segreto : Camila è incinta - Ana la figlia di Julieta muore nell’ Incendio Video : Continuano le vicende dei vari protagonisti della celebre e amatissima soap spagnola :“#Il segreto”. Per questa settimana, le vicende degli abitanti di Puente Viejo saranno incentrate sulla tragica morte della piccola Ana nell’incendio appiccato da Prudencio con la complicita' della Montenegro. Anche Camila e Nicolas saranno al centro delle scene, lei con il suo segreto e lui con la difficolta' di trattenere i suoi sentimenti verso la ...

41 bambini sono morti nell’Incendio nel centro commerciale in Siberia - dice la stampa russa : Quello che si è sviluppato domenica mattina nella città di Kemerovo, in Siberia, e di cui non si conoscono ancora le cause The post 41 bambini sono morti nell’incendio nel centro commerciale in Siberia, dice la stampa russa appeared first on Il Post.