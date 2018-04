In vacanza alle Maldive e alle Hawaii mentre era in permesso per la cura di un familiare

In vacanza alle Hawaii mentre è in permesso con la 104 : dirigente ai domiciliari : L'accusa è quella di truffa aggravata e peculato, lei si difende parlando di "errori formali": Luisa Zappini, ex dirigente della Centrale operativa di emergenza della provincia...

In vacanza alle Hawaii mentre è in permesso con la 104 : arrestata : In uno dei suoi film Checco Zalone raccontava compiaciuto a una famiglia del Nord Italia che suo cugino si era girato il mondo in malattia. E qualche giorno fa la denuncia del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha sollevato un polverone. Infatti il governatore ha dichiarato che ben 2.300 dipendenti

In vacanza alle Maldive e alle Hawaii mentre era in permesso con la 104 : dirigente della Provincia ai domiciliari : Risultava in permesso per la cura di un familiare ma era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi, alle Maldive. Per questo ora una ex dirigente della centrale operativa di emergenza della Provincia di ...

Trento - in vacanza alle Maldive e alle Hawaii mentre era in permesso con la 104 : dirigente della Provincia ai domiciliari : Risultava in permesso per la cura di un familiare ma era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi, alle Maldive. Per questo ora una ex dirigente della centrale operativa di emergenza della Provincia di ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ vacanza a Parigi : bacio alla francese e romanticismo alle stelle : Belen Rodriguez e Andrea Iannone i Vacanza a Parigi: bacio alla francese e romanticismo alle stelle per la coppia che, messi da parte gli impegni di lavoro, si gode del tempo insieme.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:46:00 GMT)

Si rifiuta di pagare la vacanza a Praga - mamma picchiata dalle figlie : CASTELFRANCO VENETO , TREVISO, La madre si rifiuta di pagare loro una vacanza e le figlie la picchiano. Vittima una 45enne, colpita a calci e pugni e minacciata con un coltello alla gola. Le due ...

"Non ci paghi la vacanza a Praga?" - mamma massacrata dalle figlie/ Denunciate due ragazze venete : "Non ci paghi la vacanza a Praga": madre massacrata a calci e pugni per non aver pagato il viaggio alle due figlie di 17 e 20 anni. Denunciate le ragazze dalla madre minacciata con coltello(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:39:00 GMT)

Gianluca Ginoble - vacanza hot con una misteriosa ragazza alle Barbados : Barbados ? Un po? di pausa per Gianluca Ginoble, impegnato con il gruppo de ?Il volo? con la registrazione del nuovo album a Miami. Gianluca infatti ha approfittato del...

Belen-Iannone - vacanza sexy alle Maldive : la coppia si scatena [FOTO] : 1/29 Foto Instagram ...

LO STATO SOCIALE/ "Una vita in vacanza" nuovo tomentone? La "vecchia" ballerina protagonista! (Sanremo 2018) : Al Festival di Sanremo 2018, Lo STATO SOCIALE porterà il brano "Una vita in vacanza". La band indei ha un sound riconoscibile ed è una delle rivelazioni degli ultimi anni: video e interviste(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 00:31:00 GMT)