Blastingnews

: In India Hitler va sempre più di moda - InfoConsapevole : In India Hitler va sempre più di moda - hookii_it : La popolarità di Hitler in India - - Bigalfry : India: Hitler ammirato come statista e leader popolare -

(Di sabato 7 aprile 2018) Da diverso tempo in alcune zone dell'Asia, del Medio Oriente e dell'Africa il ruolo storico di Adolfsta venendodi più riabilitato. Il fatto è che ciò non significa che vengano giustificati i massacri e le politiche discriminatorie perseguite dal Terzo Reich ma che, semmai, la stessa figura storica divenga considerata come 'icona' della lotta all'imperialismo occidentale. Difatti, bisogna ricordare che storicamentee la Germania nazionalsocialista sostennero strategicamente alcune personalità e movimenti anticolonialisti (specialmente anti-inglesi) e, d'altro canto, è risaputo che il Reich provò simpatia per alcuni settori radicali dei movimenti palestinesi contrari all'insediamento di ebrei in Medio Oriente. Inl'icona dista diventando 'trendy' Secondo quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito web di 'The Post Internazionale', il ...