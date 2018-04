In cella l' ex capo | vicino al Pd | della finanziaria piemontese Parte l' attacco del

Il video del Pd di Verona con gli sposi gay fa infuriare la capogruppo dem : "Cancellatemi" : Quel video del Pd di Verona dove compare una coppia omosessuale sposata non è piaciuta alla capogruppo dem Carla Padovani, che ha chiesto di essere cancellata dal filmato e ha minacciato diffide. A riportare la storia è il Corriere Veneto."Nel video vengono rivendicati alcuni successi ottenuti dai dem, sia livello locale che a livello nazionale, tra cui quello dell'istituzione di un registro per regolarizzare le unioni civili anche ...

Forte nevicata su Napoli - voli cancellati a Capodichino | Scuole chiuse anche domani : Una fitta nevicata su Napoli sta mettendo in crisi il trasporto aereo della città: molti i voli cancellati, tutti gli altri con ritardi sopra le due ore. Scuole chiuse, circolazione in tilt

