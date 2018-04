In Bahrain la prima fila è tutta della Ferrari | Vettel parte in pole

Gp Bahrain - prima fila Ferrari : Quarto tempo per l'altra freccia d'argento, quella dell'inglese Lewis Hamilton , 1'28"220, ma il campione del mondo perderà cinque posti in griglia e partirà nono perché ha dovuto sostituire il ...

Gp Bahrain - prima fila tutta Ferrari : pole di Vettel davanti a Raikkonen : prima fila tutta Ferrari nel Gran Premio del Bahrain. Al secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel ha conquistato la pole position con il tempo di 1'27"958 davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen, staccato 143 millesimi. In seconda fila Valtteri Bottas, terzo a 166 millesimi, davanti all'altra Mercedes di Lewis Hamilton, che sarà costretto a partire però dalla nona piazza per la penalizzazione di cinque posizioni in ...

Formula 2 - GP Bahrain : a Norris la prima gara della stagione : Primo schieramento della stagione, Lando Norris al palo con già in tasca i quattro punti della qualifica. Al via è subito show Carlin con Norris davanti e Sette Camara che dalla terza fila balza in ...

Dalla prima di Schumacher nel deserto all'ultima di Vettel - la storia del GP del Bahrain : La qualifica non è delle migliori, il tedesco parte terzo ma a rendere complicata la rimonta è soprattutto la presenza delle due Mercedes in prima fila; il quattro volte del mondo, però, trova lo ...

Lewis Hamilton dal Bahrain - selfie e tattoo prima della gara : Le ore che precedono un gran premio, ognuno le trascorre come meglio preferisce: tra momenti di relax, ma anche di concentrazione. prima della conferenza dei piloti, in programma per giovedì alle 14, ...