In America stop al festival dove si lancia un tacchino vivo da un aereo

Christopher Bollen : “Il male attira - ma la mia America con Trump sta andando oltre” : Scappare dalla città per rallentare ed abbandonare i ritmi frenetici del lavoro e i pensieri, rilassandosi in campagna o al mare. È quello che fa la stragrande maggioranza dei ricchi newyorchesi affollando, per il week end o per tempi più lunghi, quel paradiso per pochi rappresentato dagli Hamptons, all'estremità orientale di Long Island, su quella penisola nota come South Fork. Quello del diciannovenne Mills, invece, ...