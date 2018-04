Il Tradimento funziona solo nell' Arte

ilgiornale

: @CarmenTazzioli @Claudiawildgirl #isola ma non hai ancora capito come funziona la testa di Jonathan... se viene a s… - IDecasper : @CarmenTazzioli @Claudiawildgirl #isola ma non hai ancora capito come funziona la testa di Jonathan... se viene a s… - EnzoFaraone : 95 chili e la bilancia funziona. 95 chili a tradimento. 95 chili di linguine allo scoglio, cernie, bistecche, arancini e cannoli -

(Di sabato 7 aprile 2018) Muore, Cesare, non per l'ingiuria della lamae carni, ma per il #di chi ama! Per trenta denari, un bacio fraterno diventa una Croce. Si oscura il Giardino dell'Eden, non per volontà del ...