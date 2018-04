Il suicidio delle banche | cosa c’è dietro alle sei multinazionali che gestiscono i

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 aprile 2018) E’ inutile nasconderci. La commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario deve diventare una commissione permanente. Non solo indagini per tentare di capire chi ha fatto scappare i buoi dalla stalla – così come avvenuto con l’ultima esperienza per lein crisi – ma soprattutto una costante funzione conoscitivadinamiche del sistema finanziario e, quindi, di indirizzo e di controllo attraverso la possibilità di legiferare. Un altro spettro, infatti, si aggira per il nostro sistema bancario. Dal primo gennaio 2018 è entrata in vigore una normativa (“Linee guida per lein materia di gestione di crediti deteriorati”) le cui disposizioni graveranno pesantemente sui prossimi bilanci. Una direttiva diramata da Bce (per lesistemiche) e adattata da Bankitalia (per leless significant) che meriterebbe più attenzione e che ...