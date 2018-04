Il Samsung Galaxy Note 9 si mostra in un video concept

Samsung Galaxy Volley Cup A2 - Domenica l'ultima giornata di Regular Season : Personalmente sono emozionata e contenta per la convocazione, sarà un modo per crescere ancora di più confrontandomi con un mondo nuovo e giocatrici esperte e importanti; ora però sono ancora ...

A tutta Samsung Galaxy A6 e A6 Plus : nuovi particolari sulla scheda tecnica : Torniamo a parlare quest'oggi dei Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, due prossimi device del brand asiatico che andranno a rimpolpare la fascia media del segmento smarthone, molto più di quanto non abbia fatto il Galaxy A8 (2018), modello che ha francamente qualcosa in più. Come già da noi riportato alla fine del mese scorso, il Samsung Galaxy A6 e A6 Plus dovrebbero essere equipaggiati rispettivamente con i processori Exynos 7870 e Snapdragon 625, ...

Imminente Oreo su Samsung Galaxy Note 8 Vodafone? Aggiornamento no brand non pervenuto : Una buona notizia per i possessori di un Samsung Galaxy Note 8 Vodafone, decisamente meno per gli italiani in possesso di un esemplare del phablet top di gamma 2017 non brandizzato. Nel caso dell'operatore segnaliamo come, per stessa dichiarazione dell'azienda, dovrebbe essere praticamente Imminente il passaggio ad Android 8.0. Per il secondo fronte, purtroppo, tutto tace. Procediamo con ordine: attraverso il forum ufficiale Vodafone, nella ...

Bug chiamate perse su Samsung Galaxy S9 Plus : responsabile l’aggiornamento di marzo : Un bug alle notifiche delle chiamate perse sembra affliggere il Samsung Galaxy S9 Plus a seguito dell'aggiornamento che introduce la patch di marzo. In Europa sono diversi gli utenti che si sono imbattuti nella defezione appena menzionata, per la quale almeno il 50% delle chiamate perse non vanno a generare una regolare notifica, costringendo gli utenti che ne sono affetti a verificare lo storico delle chiamate ricevute, ed a cui non hanno fatto ...

Galaxy S8 Punto esclamativo WiFi su Samsung : Il telefono Galaxy S8 non naviga su internet e nella barra di stato di Android è comparso un Punto esclamativo vicino al simbolo della WiFi.

Continuano ad emergere in Rete nuovi dettagli relativi a Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, i nuovi medio gamma che dovrebbero arrivare anche nel nostro Paese.

Un fake l’ultima foto del Samsung Galaxy Note 9 : tutto da rifare : Qualche giorno fa immaginavamo di essere già al cospetto del Samsung Galaxy Note 9, grazie ad alcune foto fatte trapelare dall'abilissimo 'slashleaks.com', che le aveva a propria volta reperite dal portale iraniano 'samarena.ir'. Del prossimo phablet sudcoreano sappiamo potrebbe essere presentato con un paio di mesi di anticipo rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni, e condividere buona parte delle caratteristiche di S9 Plus. Per quanto ...

Samsung Galaxy A6 e A6 Plus nuovi dettagli : display Infinity - memoria e processori : nuovi dettagli e alcune conferme sulle caratteristiche hardware dei prossimi Samsung Galaxy A6 e A6+: ecco costa è stato svelato prima dell’annuncio.Ormai arrivano conferme abbastanza sicure che Samsung molto presto lancerà sul mercato una nuova versione della gamma Galaxy A 2018: stiamo parlando dei Galaxy A6 e A6 Plus.Oggi un informatore dalla fama abbastanza concreta ha svelato nuovi dettagli e ha confermato alcune indiscrezioni che ...

Problemi di audio basso per Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : alcuni rimedi : Ci sono anche top di gamma come i vari Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8 tra quelli che di tanto in tanto fanno emergere alcune problematiche di natura software o hardware. Al secondo caso appartiene la questione che intendo affrontare con voi oggi, visto che più di un utente di recente ha lamentato Problemi di audio basso durante le chiamate, sia sul fronte dello speaker, sia con il microfono alla luce dei riscontri ottenuti dai propri contatti ...

Samsung Galaxy S9 Plus o Huawei P20 Pro? Proviamo a darvi uno strumento per decidere senza rimpianti. Scoprite tutto ciò che c'è da sapere nel nostro confronto tra i due migliori smartphone Android del momento.

Gli Smartphone in offerta per oggi 5 aprile su store online sono: LG V30, Huawei P10, Honor 9 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A3 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli?

Valutazione ufficiale dei Samsung Galaxy S8 e S7 usati per acquisto del Galaxy S9 : In questi mesi ci siamo soffermati spesso e volentieri sulle valutazioni degli smartphone usati giunti sul mercato da un po' di tempo a questa parte, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S8 e Galaxy S7. Questa volta il riferimento cade su un'iniziativa ufficiale da parte del produttore coreano ed in particolare sulla divisione italiana, relativamente all'acquisto di un Samsung Galaxy S9. Premesso che diventa fondamentale analizzare al meglio il ...

Giorno dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus TIM : aggiornamento XXU1ARCC con 2 novità : Il primo grande aggiornamento ha cominciato ad insidiarsi anche a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus TIM, dopo aver fatto la propria comparsa qualche Giorno fa, più precisamente nel Giorno di Pasquetta, sugli esemplari no brand Italia. La serie firwmare di riferimento resta la stessa, 'XXU1ARCC', che si rivolge specificatamente ad un miglioramento di base della stabilità delle chiamate, oltre che ad un aumento della qualità di Sfondo. La ...

Tips Tricks per sfruttare al massimo i Samsung Galaxy S9 e S9+ : Una grande novità richiesta da tempo dai consumatori di tutto il mondo. Impostazioni> Funzioni avanzate> Dual Messenger 4. Cartelle con password Un'altra grande novità di S9 e S9+ è la possibilità di ...