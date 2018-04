Il pterodattilo più grande del mondo si chiama Dracula | e assomiglia a una giraffa

agi

(Di sabato 7 aprile 2018) Non per qualche sua vicinanza aldei vampiri ma per il luogo in cui le ossa sono state scoperte, la Transilvania. L'animale, secondo gli studiosi, arrivava a pesare fino a mezza tonnellata e ...