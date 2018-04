Il Movimento è diventato una scatola vuota Di Maio ha fatto un colpo di Stato

huffingtonpost

(Di sabato 7 aprile 2018) L'ideologo Aldo Giannuli saluta il5 Stelle. Dopo aver annunciato il suo addio pochi giorni fa, Giannuli torna sull'argomento in una intervista al Mattino in cui sostiene che "in larga parte ilnon è altro che una. Sui contenuti politici puoi mediare, ma sugli slogan come fai a trattare? Finché fai opposizione ti va bene, dopo paghi".Secondo Giannuli:Vai per cambiare il potere e il potere ti cambia dentro. Hanno dimostrato che il loro grande mito della società civile in Parlamento è una grande puttanata: la società politica esprime la società civile che abbiamo.Il problema vero è che non vogliono gettare la maschera, perché sotto la maschera non c'è altro che una maschera. Dicono solo ciò che non sono e ciò che non vogliono: il loro modello, senza saperlo, è Montale.Alla ...