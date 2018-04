Il leader del M5S confida nei dem e spera nella «moral suasion»

L'unione fa la forza - o perlomeno evita l'ordine sparso : i leader del centrodestra insieme al Quirinale : Berlusconi e Meloni rispondono positivamente all'invito di presentarsi uniti, come coalizione, al prossimo giro di consultazioni - La nota è firmata da Silvio Berlusconi, ma l'iniziativa è 'targata' ...

Brasile - Lula non si consegnerà alla polizia. Sostegno dai leader della sinistra latino-americana - da Castro a Maduro : L’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva non si consegnerà alla polizia federale. Lo ha annunciato Ricardo Kotscho, ex addetto stampa di Lula, in un’intervista al quotidiano Folha de Sao Paulo. Il giudice di prima istanza Sergio Moro aveva ordinato all’ex presidente del Brasile di costituirsi entro le 22 di oggi (ora italiana). Il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e ...

Salvini e Berlusconi : “Ora insieme da Mattarella”. Il leader della Lega : “L’unico governo possibile è noi con il M5s” : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s“. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella ...

Di Maio apre al Pd - ma aspetta la Lega : la 'partita doppia' del leader M5S : Non per un classico doppio gioco della vecchia politica, piuttosto una partita doppia da utilizzare al tavolo delle trattative con il Carroccio per mantenere la forza contrattuale. Secondo fonti ...

Salvini - il leader social : seguite le consultazioni della Lega sul mio profilo Facebook e twitter : Rimanete sintonizzati per ascoltare in diretta le nostre dichiarazioni dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica", fa scrivere il leader della Lega subito dopo il suo ingresso - a piedi, come ormai tendenza - al Colle

Cbs/Viacom : le trattative si inaspriscono su valore del deal e leadership : Cbs controlla solo qualcuno dei canali via cavo e si sta focalizzando maggiormente sullo sviluppo dei servizi di streaming e sulla produzione di contenuti. Aggiungere le due decine di canali via cavo ...

Hamidad - da prostituta dell'Uganda a leader politica : 'Avevo 97 fratelli - poi finii in strada' : Questo ovviamente non aiuta dal punto di vista professionale e l'Uganda resta uno dei paesi più poveri al mondo. Anche per questo Hamidah, forte della propria esperienza di vita, ha deciso di ...

Effetto Amendola su Matteo Salvini : altri apprezzamenti VIP al leader della Lega Video : Il mondo dello spettacolo, ha sempre avuto una certa influenza su quello politico. Magari non tanto in termini di risultati, ma spesso in termini di visibilita'. Molto spesso, l’ideologia è entrata direttamente nell’opera degli artisti: cantanti, ma anche registi, attori; in particolar modo tra gli anni 60 e 70, trovando nuova linfa nel periodo del “berlusconismo”. Ovviamente, questo non è un costume tutto italiano, ma molto sviluppato anche ...

Perché Renzi è ancora l'unico leader del PD : Ha promesso di stare zitto due anni, ma dentro al partito non si riesce a trovare un altro nome guida in grado di farcelo dimenticare

Le tattiche dei leader e il peso del Colle : Perché saranno, inevitabilmente, proposte inedite, senza precedenti nella nostra storia politica. Non ci sono, tanto per capirci, ipotesi di destra o di sinistra. E tantomeno aggiungendoci un centro, ...

Silvio Berlusconi - al Colle per le consultazioni con Antonio Tajani : l'investitura del nuovo leader? : Nelle ultime ore l'indiscrezione secondo la quale al Quirinale, per le consultazione, salirà Silvio Berlusconi ha trovato sempre più conferme: il leader in prima persona, dunque, faccia a faccia con ...

Sondaggi - si conferma la polarizzazione del voto : M5s ancora sopra il 34% - Lega leader del centrodestra. Pd stagna al 17% : L'”effetto traino” non è svanito. Se si tornasse a votare oggi, a quasi un mese dalle politiche del 4 marzo, il Movimento 5 stelle e la Lega aumenterebbero i propri voti. Una tendenza a premiare chi ha vinto le elezioni che era già stata registrata una settimana fa e si conferma negli ultimi Sondaggi di Index Research per Piazzapulita. Le intenzione di voto convergono stabilmente verso i 5 Stelle, che perdono uno 0,3% ma rimangono al ...

GOVERNO M5S LEGA? DI MAIO-SALVINI - NODO PREMIERSHIP/ Il leader del Carroccio : “Non siamo subalterni a nessuno” : GOVERNO M5S LEGA? NODO PREMIERSHIP Di MAIO-SALVINI. Il leader del Carroccio: “Non siamo subalterni a nessuno”. Il grillino punzecchia il Pd: “Si sottrae al dialogo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:40:00 GMT)

I leader delle due Coree si incontreranno il 27 aprile - per la prima volta dal 2007 : I presidenti delle due Coree, il dittatore nordcoreano Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, si sono accordati per incontrarsi il prossimo 27 aprile in un luogo ancora da stabilirsi. La notizia è molto importante perché l’ultimo incontro tra The post I leader delle due Coree si incontreranno il 27 aprile, per la prima volta dal 2007 appeared first on Il Post.