Il giro del mondo in Ducati Scrambler per entrare nel Guinness World Record

Ciclismo - giro dei Paesi Baschi : Alberto Rui Costa contento della prestazione : La quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi è stata soddisfacente per Alberto Rui Costa, corridore della UAE Team Emirates La penultima tappa del Giro dei Paesi Baschi è stata caratterizzata dal forte ...

Comitato d'onore e tanti eventi attorno alla tappa di Prato Nevoso del giro d'Italia : La sala "Gianni Vercellotti" dell'Atl del Cuneese ha ospitato la presentazione ufficiale alla stampa del Comitato d'onore della 18esima tappa del Giro d'Italia Abbiategrasso - Prato Nevoso. A ...

In scena al "Queen Elizabeth II" di Montevago - Ag - la finale playoff in gara unica del campionato di Terza Categoria Sicilia girone Trapani : E´ l´ultimo atto: fra poco più di un giorno andrà in scena al "Queen Elizabeth II" di Montevago , Ag, la finale playoff in gara unica del campionato di Terza Categoria Sicilia girone ...

Formula E - un giro di pista virtuale sul circuito romano dell’Eur – VIDEO : Per il campionato del mondo FIA di Formula E, quello delle auto sportive a batteria, sono stati scelti soprattutto circuiti cittadini. Il motivo è duplice: avvicinare “fisicamente” la gente a questo tipo di veicoli, e piazzarli nel loro habitat naturale. Ovvero quello urbano, dove c’è più bisogno di sostenibilità ambientale. Il prossimo week end, 14 e 15 aprile, si terrà a Roma la tappa italiana del campionato di Formula E: 20 ...

Ciclismo - Indurain nella Hall of Fame del giro d'Italia : Nel suo palmares ci sono anche un campionato del mondo a cronometro nel 1995 e l'oro olimpico, sempre a cronometro, ad Atlanta nel 1996 oltre al record dell'ora nel 1994. 'Sono molto onorato di ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della prima giornata. Nel girone degli azzurri impattano Ungheria e Grecia : Si è chiusa a Rijeka, in Croazia, la prima giornata della Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto: oltre all’impronosticabile sconfitta dell’Italia contro la Spagna, con una prestazione molto brutta del Settebello, sono state altre tre le gare giocate quest’oggi. Nel girone degli azzurri pareggio per 9-9 tra Ungheria e Grecia. La sfida si era messa in salita per i magiari che, dopo l’1-1 del primo parziale, a metà ...

Indurain è stato inserito nella Hall of Fame del giro d'Italia : Nel suo palmares ci sono anche un campionato del mondo a cronometro nel 1995 e l'oro olimpico, sempre a cronometro, ad Atlanta nel 1996 oltre al record dell'ora nel 1994. 'Sono molto onorato di ...

Indurain è stato inserito nella Hall of Fame del giro d'Italia : Nel suo palmares ci sono anche un campionato del mondo a cronometro nel 1995 e l'oro olimpico, sempre a cronometro, ad Atlanta nel 1996 oltre al record dell'ora nel 1994. 'Sono molto onorato di ...

Generali - Caltagirone raggiunge il 4% del capitale della compagnia : Francesco Gaetano Caltagirone arrotonda ancora la quota nelle Generali e raggiunge il 4% del capitale. È quanto emerge dalle comunicazioni sugli internal dealing realizzate dall'imprenditore e vice ...

Francesco Panella 'Cerco la Little big Italy in giro per i ristoranti del mondo' : "Raccontare quello che succede fuori dall'Italia mi incuriosisce, mi piace dare voce alle persone, raccogliere le storie, anche le più divertenti, le più assurde. Quotidianamente, a New York ne ho ...

Francesco Panella 'Cerco la Little big Italy in giro per i ristoranti del mondo' - TV/Radio - Spettacoli : 'Raccontare quello che succede fuori dall'Italia mi incuriosisce, mi piace dare voce alle persone, raccogliere le storie, anche le più divertenti, le più assurde. Quotidianamente, a New York ne ho ...

Anticipazioni di The Voice of Italy del 5 aprile - Blind Auditions al giro di boa con Renga ancora indietro : Le Anticipazioni di The Voice of Italy del 5 aprile ci introducono nella terza Blind Audition con i nuovi giudici Cristina Scabbia, Francesco Renga, Al Bano e J-Ax. Il penultimo appuntamento con le audizioni al buio sarà trasmesso il 5 aprile a partire dalle 21,20 e con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. L'obiettivo è fissato è quello di raggiungere i 12 talenti previsti per questa prima fase del programma. La fase successiva ...

Ferrari - fa il giro della Rete il video della supercar 'silenziosa' a Fiorano : A regime farà il 10% delle vendite Ferrari nel mondo e avrà un feeling di guida all'altezza'. Affermazioni che, visti i tempi di sviluppo del prodotto, troverebbero un'ulteriore riscontro nel filmato ...

“Pittittos e caffè hurrettu” : lo scontrino in dialetto fa il giro del web : “Caffè hurrettu”, “rifrishu”, “pittittos”: sono soltanto alcune delle voci che compaiono in questo scontrino fiscale battuto da un bar tabacchi di Oliena, in provincia di Nuoro, Sardegna...