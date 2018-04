Il futuro è protagonista | la kermesse Casaleggio nel segno del governo - Polemica

Giro delle Fiandre 2018 - Vincenzo Nibali corre da protagonista : l’attacco da Campione e un futuro sui muri. Si può tornare per vincere! : Esame superato. Vincenzo Nibali può ritenersi soddisfatto per come ha corso il primo Giro delle Fiandre della sua carriera: lo Squalo ha debuttato oggi sui muri del Belgio, nel tempio del ciclismo è riuscito a essere protagonista e a destare un’ottima impressione. Non è facile interpretare al meglio la Ronde quando non si hanno precedenti, non è semplice leggere al meglio le dinamiche di una gara estremamente particolare e complicata, non ...