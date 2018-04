Il Forte dell' Arte

Scuola - la notte bianca della Geografia : “La domanda di corsi è in Forte crescita - ma la materia rimane bistrattata” : A Bologna hanno organizzato una passeggiata nei prati di Caprara, a Roma una caccia al tesoro con l’uso del Gps, a Otranto una serata dedicata ai racconti di viaggi: venerdì è la prima notte bianca della Geografia. Nata due anni fa in Francia, la manifestazione quest’anno per la prima volta varca i confini per sbarcare in tutt’Europa e l’Italia è il Paese con il maggior numero di eventi in calendario. Oltre venti città coinvolte, più di quaranta ...

E se Cristiano Ronaldo fosse semplicemente il centravanti più Forte della storia? : Al momento non ci sono dubbi sul fatto che Cristiano Ronaldo sia l'attaccante più forte del mondo, inteso come classico "9" che vive per il gol . Lo si vede dalla determinazione con cui lo insegue, ...

Asta folle per una super-villa a Forte dei Marmi - il prezzo alle stelle : l'immobile di lusso finisce nelle mani di un magnate dell'... : Un'Asta ad alta tensione quella che si è svolta nello studio del commercialista Stefano Scardigli, incaricato dal tribunale di Lucca di vendere una super-villa situata nel cuore di Roma Imperiale, a ...

Gigi Buffon suona la carica : 'Real Madrid più Forte della Juventus - ma per la qualificazione è 50-50' : Gigi Buffon ci crede e suona la carica per la Juventus , impegnata contro il Real Madrid in Champions League 300 giorni dopo l'amarissima finale di Cardiff. Intervistato dagli spagnoli di Marca prima ...

Allerta Meteo Pasqua - avviso della protezione civile : Forte vento e instabilità al Centro/Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’ampia saccatura di origine atlantica che sta interessando con diffuso maltempo il Centro-nord dell’Italia, nel corso delle prossime ore si estenderà anche alle regioni meridionali, in particolar modo a quelle tirreniche peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Forte Scossa di Terremoto a Est dell’Aquila - nella Frazione di Paganica : L'Aquila - Qualche minuto fa alle 3.18 una Forte Scossa di Terremoto ha risvegliato la popolazione aquilana. Un Terremoto che l’INGV in via preliminare ha valutato come Ml3.9 e che si è sprigionato pochi chilometri a nord del centro abitato. (Seguiranno aggiornamenti) leggi tutto

Allerta Meteo della protezione civile per il Forte maltempo in arrivo : tutti i dettagli fino a Pasqua : Allerta Meteo – Una profonda saccatura, estesa dal nord Europa fino al Mediterraneo occidentale, apporterà una fase di maltempo su gran parte dell’Italia. Le precipitazioni interesseranno dapprima il nord, per estendersi domani al centro-sud. La perturbazione determinerà anche forti venti nei bassi strati, in particolare al centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

I redditi di FrancoForte per coprire il buco della Brexit : Per coprire il buco lasciato dalla Brexit nel bilancio Ue 2021-2027 bisogna trovare circa 100 miliardi in sette anni. Ma i governi disposti ad aumentare il loro contributo sono pochi. Per questo a ...

Minniti : “La minaccia della jihad mai così Forte in Italia” : Il quadro che è venuto fuori dall’inchiesta sull’imam di Foggia «non ha eguali in Occidente». Gli investigatori italiani sono riusciti a penetrare un «cuore di tenebra» del terrorismo islamico, che aveva trasformato un centro culturale in una madrasa di Raqqa. Di questo parla il ministro Marco Minniti e di quello che lascerà in eredità al suo succe...

Mondo TV : valore della produzione e marginalità in Forte crescita nel 2017 : Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell'omonimo gruppo attivo nella produzione e distribuzione di "cartoons" per la TV ed il cinema - ha approvato il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato ...

Roma - rubata la statua della Madonna a Forte Bravetta : l'ombra delle messe nere : Sos da Forte Bravetta. rubata nella notte tra domenica e lunedì la statuetta della Madonna riposta nella teca all'interno del 'Parco dei martiri'. Rotto il vetro della teca, via la statuetta. Il ...

Domenica delle Palme di Forte maltempo al Sud : spiagge calabresi imbiancate dalla grandine - nubifragi in Puglia e danni in Sicilia [LIVE] : 1/9 La spiaggia di Caulonia (Reggio Calabria) imbiancata dalla grandine di oggi ...

Allerta Meteo Domenica delle Palme - ciclone al Sud : Forte maltempo in atto - MAPPE e DETTAGLI : 1/10 ...

