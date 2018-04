Il Déjà Vu di Biondo al debutto serale dopo lo zero di Carlo Di Francesco video

optimaitalia

: RT @diorentus: Comunque mi sento in dovere di fare un minuto di silenzio per noi che l’anno scorso ci lamentavamo delle “parigine come amic… - _Dani_Cr_ : RT @diorentus: Comunque mi sento in dovere di fare un minuto di silenzio per noi che l’anno scorso ci lamentavamo delle “parigine come amic… - noemipiagiardi1 : RT @diorentus: Comunque mi sento in dovere di fare un minuto di silenzio per noi che l’anno scorso ci lamentavamo delle “parigine come amic… - OptiMagazine : Il Déjà Vu di #Biondo #Amici17 al debutto serale dopo lo zero di Carlo Di Francesco (video) -

(Di sabato 7 aprile 2018)Vu dialriceve i primi giudizi sul suo operato, a cominciare da quello didiche ha continuato a darglisia per la sua interpretazione e per il suo talento di cantautore. L'allievo si è difeso raccontando i motivi delle sue scelte, parlando anche delle influenze della musica americana e dei balletti inseriti all'interno delle sue esibizioni. La prima a intervenire a sua difesa è però Simona Ventura, che ha sottolineato comeabbia in realtà del carisma e di come bisogni avere rispetto del giudizio del pubblico, che ha dimostrato di apprezzare la musica di. La commissaria ha quindi dimostrato di essere una voce fuori dal coro, andando a contrastare il parere degli insegnanti che sembrano essere irremovibili rispetto ai loro giudizi iniziali. Il brano è uno dei più noti dell'allievo della nuova edizione del ...