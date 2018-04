Ignazio Scardina | il ricordo commosso di Antinelli | «Sei anni di accuse da infami»

E' morto Ignazio Scardina : giornalismo sportivo in lutto : È morto all’età di 71 anni Ignazio Scardina, giornalista sportivo che per tanti anni è stato volto e voce di 90° Minuto e della Domenica Sportiva. Dal 2000 al 2006 è stato anche campo della redazione calcistica di RaiSport. A dare la notizia è stata la famiglia del giornalista nato a Roma il 3 agosto del 1947 con un post apparso sul profilo Facebook Di Scardina: "Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i ...

Addio Ignazio Scardina - voce calcio Rai : 14.16 E' morto, dopo aver lottato a lungo con una grave malattia, Ignazio Scardina, decano del giornalismo sportivo, per una vita in Rai. Nato nel 1947, fu una delle voci storiche di 90° minuto e della Domenica Sportiva e dal 2000 al 2006 capo della redazione calcistica di RaiSport. Fu l'unico giornalista sfiorato dallo scandalo di calciopoli, ma fu assolto già in primo grado dal tribunale di Napoli.

Ignazio Scardina - morto a 70 anni il giornalista sportivo della Rai. Fu imputato e poi assolto nello scandalo Calciopoli : È morto a 70 anni Ignazio Scardina, decano del giornalismo sportivo, una vita passata in Rai Sport dove è stato voce e volto di 90esimo minuto e della Domenica sportiva. “Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. la moglie e i figli”, ha annunciato su Facebook la famiglia. Scardina è morto nella notte tra venerdì e sabato dove aver lottato contro una grave malattia. Fu l’unico giornalista coinvolto nello scandalo ...

