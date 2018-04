I sindaci dell' Unione area nord chiedono alla Regione il punto sulla Cispadana

Il grido d'allarme dei sindaci della valle Strona : "Anche la nostra strada ha bisogno lavori urgenti" : Due milioni di euro. E' la somma occorrente per un primo, indispensabile, intervento per mettere in sicurezza alcuni tratti di strada e di versante della montagna a rischio frane in valle Strona. ...

Il Prefetto di Ragusa ha incontrato i sindaci dell'ipparino : I sindaci di Acate, Comiso e Vittoria hanno incontrato il Prefetto Filippina Cocuzza per discutere dei temi più attuali che riguardano le varie realtà

Cagliari - a fuoco auto della sindaca di Villacidro. “Adesso basta - i sindaci sono lasciati soli” : L’auto della sindaca che per la seconda volte va in fiamme, con una ruota, la parte anteriore e il vano motore danneggiati. A meno di un anno dalla notte in cui la sua macchina venne incendiata il 27 maggio 2017, Marta Cabriolu, sindaca di Villacidro (Cagliari), denuncia un altro atto intimidatorio avvenuto domenica 11 febbraio intorno alle 22. Nella notte ignoti, forse usando la diavolina, hanno dato fuoco alla sua Ford ...

Pizzarotti : "Io l'anti-Renzi della sinistra? Può succedere qualunque cosa. Ora lancio il partito dei sindaci" : Un altro partito dei sindaci? «È vero, ci hanno provato altre volte, soprattutto in momenti di grande debolezza politica. Ma con risultati poco entusiasmant... continua

Veneto : incontro sindaci Verona e Venezia - due poli attrattivi della regione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Verona è una città bellissima, oltre che importantissima per tutta l’area padana – ha detto Brugnaro-. Le ipotesi di collaborazione aperte sono molte, cultura, turismo, infrastrutture ma anche temi più semplici ma non meno importanti, come la raccolta differenziata”. All

Veneto : incontro sindaci Verona e Venezia - due poli attrattivi della regione : Verona, 2 feb. (AdnKronos) - Un filo conduttore tra Fondazione Arena e Teatro La Fenice, aeroporti Catullo e Marco Polo, sistema ferroviario e infrastrutturale. Parte da alcune delle più importanti realtà dei rispettivi territori la sinergia tra Verona e Venezia, per uno sviluppo complessivo di turi

I sindaci del "Patto per il Nord Ovest Milano" si confrontano con Fondazione Triulza per attivare progetti e sinergie in vista dello ... : ... tra cui anche Fondazione Triulza, hanno saputo dimostrare concretezza e grandi capacità nella definizione del masterplan per far sorgere in quest'area un Parco della Scienza, della Conoscenza e dell'...

I sindaci della Valchiavenna : "L'ospedale non chiude - arrivano medici" : Non é una questione di tifoseria politica, stiamo parlando della salute dei nostri cittadini e chi strumentalizza non fa il bene del nostro ospedale. Per questo i sindaci, indipendentemente dal loro ...