I sentieri per far rinascere l' Appennino colpito dal sisma

Dai sentieri dell'entroterra alle sale dei musei cittadini - idee per il weekend di Pasqua in Riviera foto : Ma ci sono anche bancarelle con prodotti enogastronomici e oggetti del passato a Diano Marina, spettacoli di magia con truccabimbi, clown e uova Pasqua li giganti nel cuore di Taggia e una ...

Urban Trial - sport e turismo : 500 partecipanti alla gara che fa scoprire i sentieri alle spalle di Imperia : Spiegano gli organizzatori: 'CMP Urban Trail è l'occasione di scoperta di un'area geografica caratterizzata da un clima mite tutto l'anno, ideale per gli sport in tutte le stagioni, ma anche per ...