I segreti di Wind River | quando la neve si tinge di rosso

I segreti di Wind River e gli altri film del weekend : Nel film di Taylor Sheridan, Jeremy Renner è un cacciatore che collabora a un’indagine sulla morte di una ragazza nativoamericana. In uscita anche A quiet place, horror con la coppia John Krasinki-Emily Blunt. Leggi

I segreti di Wind River - l’etica del fucile e delle terre selvagge : Anche se non ci sono cavalli ma pick-up e anche se non c’è il caldo secco ma il gelo delle nevi, lo stesso, I segreti di Wind River è un western. Perché racconta di un luogo selvaggio in cui rimanere vivi già è un’impresa, dove un pugno di uomini e una donna dell’FBI si sporcano le mani con fatti truci e si trovano a misurarsi con l’evidenza di una giustizia più radicale di quella delle aule di tribunale. Cioè il western. “È questo posto che ci ...

I segreti di Wind River - la locandina riletta da sette fumettisti italiani : I segreti di Wind River, il primo film da regista di Taylor Sheridan, è una pellicola che parte come un giallo per poi avanzare come un’indagine nelle pieghe della frontiera americana, tema già presente in altri lavori dello sceneggiatore di Sicario. I protagonisti del film, Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen, sono rispettivamente un cacciatore solitario e un’agente dell’Fbi, che indagano su un delitto in Wyoming. Si ...

I segreti di Wind River - uno dei più bei noir della stagione in sala dal 5 aprile – Clip in esclusiva : Wyoming, esterno notte, montagne ghiacciate. In una distesa di terra che pare infinita una ragazza fugge disperata con la neve alta fino alle ginocchia. Sarà l’ufficiale federale Cory Lambert (Jeremy Renner), di solito addetto alla caccia di animali pericolosi tra i boschi, a trovare per caso il cadavere della ragazza. Assieme alla giovane agente dell’FBI, Jane Banner (Elizabeth Olson), Lambert cercherà faticosamente di riportare giustizia nelle ...

«I segreti di Wind River» - l’ultimo film di Harvey Weinstein : Quando andrete a vedere I Segreti di Wind River (e vi consiglio di farlo, è un thriller insolito e ben fatto), sappiate che avrebbe potuto essere tra i candidati all’Oscar. La storia di come non ci sia arrivato meriterebbe un film a parte. Al festival di Cannes 2016 il film, opera prima di Taylor Sheridan, viene acquistato per la distribuzione dalla Weinstein Company, solo in base alla sceneggiatura. Un anno dopo, il film è pronto, va a ...