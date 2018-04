I padri separati che non pagano rischiano la cella

ilgiornale

: Quando vi renderete conto del male che dovrete subire ...lasciate perdere tutto ... il male non è l'azione ...il ma… - pannella73 : Quando vi renderete conto del male che dovrete subire ...lasciate perdere tutto ... il male non è l'azione ...il ma… - Noa977 : Ma chi ha fatto questa norma non sa che i padri separati sono i nuovi poveri. Non c' è equilibrio in questa norma. - AvvCalifano : I padri separati sono discriminati. In aula la madre ha sempre ragione -

(Di sabato 7 aprile 2018) Carcere per chi non paga l'assegno di mantenimento per i figli. L'articolo 570 bis del codice penale in vigore da ieri stabilisce infatti la severa sanzione della reclusione fino a un anno e una multa ...