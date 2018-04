I NUOVI PRODOTTI DELLA MOLINI POPOLARI AD AGRIUMBRIA

Trump propone NUOVI dazi su merci Cina | Pechino : “Misure uguali per prodotti Usa” : Trump propone nuovi dazi su merci Cina | Pechino: “Misure uguali per prodotti Usa” Washington ha preparato una lista di 1300 prodotti su cui applicare tariffe del 25% per un valore di 50 miliardi di dollari. Il provvedimento è stato proposto per la presunta violazione della proprietà intellettuale americana da parte di Pechino. Immediata la […]

Trump propone NUOVI dazi su merci Cina | Pechino : "Misure uguali per prodotti Usa" : Washington ha preparato una lista di 1300 prodotti su cui applicare tariffe del 25% per un valore di 50 miliardi di dollari. Il provvedimento è stato proposto per la presunta violazione della proprietà intellettuale americana da parte di Pechino. Immediata la risposta cinese: "Faremo lo stesso"

Facebook - scandalo datagate mette a rischio presentazione dei NUOVI prodotti : Teleborsa, - Facebook ancora nell'occhio del ciclone per lo scandalo datagate starebbe pensando di rimandare l'attesa presentazione di nuovi prodotti per l'uso domestico. L'evento F8 previsto per il ...

USA - via libera di Trump ai NUOVI dazi su prodotti cinesi : Si tratta del secondo attacco diretto alla seconda economia mondiale da parte del Presidente americano dopo la decisione di imporre dazi su alluminio, acciaio, pannelli solari e lavatrici, di cui la ...

Trump ancora pronto a NUOVI dazi. Nel mirino i prodotti cinesi : Anche il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire , non ha fatto mistero che "una guerra commerciale farà solo perdenti". La battaglia sui dazi ha diviso anche gli Stati Uniti e ha portato alle ...

Lego : in arrivo i NUOVI mattoncini prodotti con plastiche eco-sostenibili : Sono passati 84 anni da quando è iniziata la produzione dei Lego e quattro generazioni di bambini, ma non solo, hanno giocato almeno una volta incastrando tra loro i piccoli pezzi colorati. La Lego ora annuncia la sua svolta verde: già da quest'anno molti dei pezzi che troveremo nelle scatole delle celebri costruzioni saranno realizzati utilizzando bio-plastiche. Si comincerà con componenti flessibili come piante, foglie e cespugli con ...

Acer : annunciati i NUOVI PRODOTTI da gaming in arrivo nel 2018 : Il mercato gaming in Italia è in crescita e per Acer il 2018 sarà un anno di grande focus per elevare la propria brand awareness nel gaming. Ai casual gamer Acer propone prodotti a brand Acer gaming mentre Predator è IL BRAND dedicato agli hardcore gamers. Le piattaforme Predator rappresentano uno stile di vita oltre ad offrire una migliore gaming experience grazie alla ricerca continua dell’azienda verso il design e l’eccellenza tecnologica. ...

Xiaomi presenta tre NUOVI PRODOTTI Smartmi con prezzi davvero contenuti : Smartmi, la compagnia che ha realizzato il purificatore d'aria di Xiaomi, ha presentato tre nuovi dispositivi: un umidificatore, una stufa portatile e un inverter da auto, per alimentare dispositivo a 220V attraverso la presa accendisigari. L'articolo Xiaomi presenta tre nuovi prodotti Smartmi con prezzi davvero contenuti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

PharmaNutra annuncia lancio di 4 NUOVI PRODOTTI e brilla all'AIM Italia : Teleborsa, - PharmaNutra , società quotata all'AIM Italia ed attiva nel settore degli integratori alimentari, , ha annunciato il debutto sul mercato di 4 nuovi prodotti entro il primo semestre 2018 . ...

