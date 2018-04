I medici dell' ospedale | Non è nulla di grave Bimba uccisa dall' otite

40 anni di procreazione assistita : a Lugano il secondo convegno internazionale di medicina della riproduzione ed Endocrinologia ginecologica : La Medicina della riproduzione fa il punto di 40 anni di procreazione assistita. È in programma il 12 e 13 aprile al centro culturale LAC di Lugano il secondo corso avanzato di Medicina della riproduzione ed Endocrinologia ginecologica dal titolo “Professionisti e centri per la fertilità, una gestione coordinata dei pazienti nell’era della genetica”. Appuntamento biennale promosso dal centro per la fertilità ProCrea e dai laboratori Dr Risch, il ...

Marsala - la protesta dei medici dell'ospedale : Siamo davvero pochi : Allora, ci si chiede perché la distribuzione delle risorse umane non è uguale per tutti gli ospedali, non è sicuramente un problema di finanziamenti economici ma di politica sanitaria'. La nota non è ...

Giornata Internazionale della medicina Omeopatica : Sono tantissimi gli studi medici di tutta Italia che aderiranno all'iniziativa promossa in occasione della Giornata dell'omeopatia

medicina - Usa : il ritorno della pertosse non è colpa dei difetti del vaccino : Nuovo studio dell’Università del Michigan osserva il ritorno della pertosse negli Stati Uniti: si tratta di una malattia respiratoria altamente contagiosa. Per molto tempo si è sospettato un difetto nell’attuale generazioni di vaccini, tuttavia lo studio mette in evidenzia una causa multifattoriale, iniziata prima delle ultime immunizzazioni introdotte alla fine degli anni ’90. Secondo i ricercatori “la recrudescenza di ...

10 Aprile 2018 - giornata internazionale della medicina omeopatica : consulti gratuiti in tutta Italia : In occasione della giornata internazionale della medicina omeopatica, martedì 10 Aprile l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia (A.M.I.O.T.) promuove anche quest’anno l’iniziativa “Stiamo bene… naturalmente!”: su tutto il territorio nazionale gli studi medici, odontoiatrici e veterinari associati offriranno al pubblico consulti gratuiti per sensibilizzare sull’importanza di un corretto stile di vita, illustrare le basi della ...

Le accuse della procura di Catania contro sette medici per la morte di una donna incinta - avvenuta nel 2016 : Sono finite le indagini sulla morte di Valentina Milluzzo, la donna siciliana di 32 anni che il 16 ottobre 2016 morì per un’infezione dopo aver abortito i due gemelli di cui era incinta di cinque mesi all’ospedale Cannizzaro di Catania: nel registro The post Le accuse della procura di Catania contro sette medici per la morte di una donna incinta, avvenuta nel 2016 appeared first on Il Post.

Teramo - neonata con 40 di febbre/ Il pediatra non la visita a casa : esposto della madre all'Ordine dei medici : A Teramo un pediatra di famiglia si è rifiutato di visitare una neonata di due mesi con la febbre a 40: la madre della bimba lo ha denunciato e presenterà un esposto all'Ordine dei Medici(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:22:00 GMT)

medici - a Napoli la cerimonia di consegna delle medaglie alla carriera : «Non è raro che i Medici siano anche degli eroi. Non nel senso hollywoodiano del termine, nella nostra professione non c’è il cattivo di turno e non ci sono folle di cittadini ad applaudire quando una vita viene salvata. I Medici sono eroi senza gloria. Anzi, io dico che sono eroi proprio perché non cercano gloria. I Medici sono custodi di un giuramento, sono coloro ai quali guardiamo con fiducia quando sentiamo il peso e l’incertezza di una ...

medicina : al Neuromed esperti a confronto sull’evoluzione della chirurgia vascolare : Negli ultimi anni la chirurgia vascolare ha avuto un’evoluzione ed una trasformazione radicali. Sul tema, il Neuromed di Pozzilli organizza un congresso dal titolo “L’evoluzione della chirurgia vascolare tra presente e futuro“, con validità Ecm per gli operatori sanitari. Un’occasione per approfondire e discutere, in particolare, i progressi nella patologia aneurismatica, del piede diabetico e del trattamento delle varici ...

STORIA E mediciNA - Sabato 24 marzo dalle 9 a Palazzo Roverella a cura dell'associazione De Humanitate Sanctae Annae : La Lectio Magistralis d'apertura , " I saperi, i sapienti e il valore della ricerca fra scienza ed etica", sarà svolta dal Prof. Eugenio Parati della Fondazione "Carlo Besta di Milano". Seguiranno ...

Non solo tecnologia : gli altri ingredieti dell'innovazione in medicina : Non basta la tecnologia: l'innovazione in medicina deve tener conto delle questioni bioetiche, oltre che dei bisogni dei pazienti

Non solo tecnologia : gli altri ingredienti dell’innovazione in medicina : Rivoluzione digitale, innovazione tecnologica: il cambiamento che sta investendo la medicina non si limita a questi aspetti. Ci sono, ad esempio, quelli legati alla bioetica. “In passato, prima si introduceva una tecnologia e poi si facevano i conti con le conseguenze. Oggi la ricerca è lunga, ci vogliono dieci anno per portare un’innovazione sul mercato. Ecco allora che la bioetica deve accompagnare tutti i passaggi”. A dirlo, ...

Steroidi anabolizzanti - l’inchiesta delle Iene tra gli “spacciatori di muscoli” : tra loro personal trainer ma anche medici : Trenbolone, Winstrol, Boldenone, Masteron: sono solo alcuni dei nomi dei pericolosi prodotti farmaceutici ad uso animale. Li conoscono i veterinari, le case farmaceutiche e gli “spacciatori di muscoli“. Così li chiama un’inchiesta delle Iene, firmata da Alessandro Politi, che – dalle palestre italiane fino all’Egitto – ha raccontato il giro d’affari criminale che si aggira, solo in Italia, intorno ai 245 ...