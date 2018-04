I giovani non ci capiscono più

Lega - l'addio dei giovani Padani della Bassa bergamasca : 'Nel partito di Matteo Salvini non ci riconosciamo più' : Che il corteggiamento al M5s e l'ipotesi di governare con Luigi Di Maio non piaccia a molti leghisti non è certo un mistero. E non solo ai vari Umberto Bossi e Roberto Maroni . Già, perché anche i ...

'La F1 non piace ai giovani' : Liberty Media prepara una nuova rivoluzione : Secondo quanto riporta il sito del magazine specializzato tedesco Auto Motor und Sport , i proprietari della Formula Uno vorrebbero modificare le qualifiche. L'idea è quella di definire la griglia di ...

Ritorno all’Appennino : “I giovani pieni di entusiasmo riprendono in mano le case dei nonni. Abbiamo avuto 50 anni di oblio - ma ora qualcosa si muove” : “C’è un Ritorno all’Appennino. Sì, lo vedo, anche se certamente sono cosciente che non si tratta di grandi numeri. Però ho realmente incontrato giovani pieni di entusiasmo, che riprendono in mano le case dei nonni, e dopo aver studiato e viaggiato, riprendono idealmente le redini di un tempo che si è perduto. Abbiamo avuto 50 anni di oblio, ma ora qualcosa si muove”. Lo ha affermato il regista Alessandro Scillitani, autore del noto docu-film ...

Sofia Viscardi : "Noi giovani non abbiamo paura di sperimentare" : I fan più agguerriti lo sanno ormai da mesi: il 5 aprile esce al cinema "Succede", film di Francesca Mazzoleni tratto dall'omonimo romanzo della youtuber Sofia Viscardi. Il suo secondo romanzo, "Abbastanza", è da un mese nelle librerie, ma l'attesa è tutta per il film, di cui ha seguito il percorso passo passo. Tra gli attori c'è anche Brando Pacitto, il "Vale" della fiction Braccialetti Rossi. Una brava attrice, una bella persona, e ...

SCUOLA/ Non ha più presa sui giovani? Tocca ai prof riscoprire il sapere : La SCUOLA di oggi spesso si rivela inadeguata al bisogno di conoscenza dei giovani. Ecco la risposta di un gruppo di prof in Sicilia. Con una certezza: da solo nn si fa nulla. ALFIO PENNISI(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ C'è bisogno di uomini, non di professori, di V. CapasaSCUOLA/ Così il nuovo contratto dei docenti le ha fatto il funerale, di G. Santoli

Parco auto ancora non giovanissimo : quasi 28mila quelle non in regola con la revisione : Che il Parco auto italiano non fosse giovanissimo era cosa nota , 9 anni e 9 mesi l'età media delle automobili secondo il dato dell'Osservatorio Facile.it aggiornato a settembre 2017, , ma che ...

Sofia Viscardi : «Noi giovani non siamo degli scansafatiche!» - Best Movie : La cosa più bella e che arriva di più è proprio questo il linguaggio del film, la vicinanza del mondo che stai vedendo sullo schermo al mio mondo. E visivamente anche molto azzeccato, molto di gusto ...

Lavoro - 6 giovani su 10 non disponibili ad un trasferimento Video : Un nuovo dossier in arrivo dall'Eurostat scatta la fotografia dell'immobilismo nel quale sono immersi i giovani italiani. Un dato che non ci posiziona certamente tra i Paesi più virtuosi rispetto alla media europea e che pone non pochi interrogativi in merito alla generazione dei millennials [Video] ed alle opportunita' che sembrano loro precludersi. Secondo le ultime rilevazioni, alla richiesta di disponibilita' verso un trasferimento per ...

