I «crisis manager» | professionisti dello scandalo

(Di sabato 7 aprile 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair, in edicola fino all’11 aprile. In Pulp Fiction di Tarantino si chiamava Mr Wolf: risolveva problemi, anche ripulire una macchina dal sangue e dal cervello di un poveretto. Nella realtà è il «» ed è un tipo particolare di consulente: lo si chiama quando un singolo – politici, sportivi, celebrity – o un’azienda vengono travolti da unoe non sanno come gestire la comunicazione all’esterno né come salvarsi la reputazione. Una figura professionale di cui, da Mark Zuckerberg a Trump, passando per Bill Clinton, in molti hanno avuto bisogno. Dalla realtà allo schermo La più famosa è Judy Smith: la showrunner Shonda Rhimes si è ispirata a lei per il personaggio di Olivia Pope in Scandal (nella foto, Kerry Washington, 41 anni). Tra i suoi clienti Monica Lewinsky, Wesley Snipes (accusato di frode fiscale) ...