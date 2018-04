«I bulli hanno spinto nostro figlio al suicidio»

Alessandria - prof picchiata dai bulli : “Li perdono - poi mi hanno chiesto scusa” : Alessandria, prof picchiata dai bulli: “Li perdono, poi mi hanno chiesto scusa” La professoressa picchiata dai suoi alunni del primo anno in una scuola superiore di Alessandria minimizza la “bravata” dei ragazzi Continua a leggere

Alessandria - prof picchiata dai bulli : "Poi mi hanno chiesto scusa" : La professoressa picchiata dai suoi alunni del primo anno in una scuola superiore di Alessandria minimizza la "bravata" dei ragazzi ("si sa come sono fatti, l'importante è che non lo facciano più"), dice che li perdona e assicura che gli studenti le hanno chiesto scusa. "Erano in dieci - dice -, mi hanno circondata e poi si sono divertiti a prendermi in giro ma sono stati richiamati. E' successo una volta sola: hanno avuto la loro punizione".

Michele - suicida a 17 anni. La mamma : "Colpa dei bulli. Lo hanno preso in giro anche al suo funerale" : Michele Ruffino aveva 17 anni: si è tolto la vita lanciandosi da un ponte ad Alpignano, nel torinese, pochi giorni fa, lo scorso 23 febbraio. La mamma, Maria Catambrone Raso, ha...

La madre del 17enne che si è lanciato da un ponte : 'L'hanno ammazzato i bulli' : 'Mio figlio è nato sano. Poi, a sei mesi, dopo un vaccino, si è ammalato. Aveva problemi alle braccia e alle gambe e faticava a muoversi. E c'erano le prese in giro, gli sfottò. Era vittima di ...