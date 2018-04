Hockey | incidente uccide 14 persone

Squadra di Hockey giovanile coinvolta in un incidente in Canada : almeno 14 morti : Un pullman con a bordo giovani giocatori di hockey è stato coinvolto in un incidente che ha causato almeno 14 vittime. È successo in Canada occidentale, nel Saskatchewan. Il mezzo con a bordo la Squadra degli Humboldt Broncos si dirigeva verso la cittadina di Nipawin, dove era in programma una partita dei playoff."Non riesco a immaginare cosa stiano passando questi genitori, il mio cuore è vicino a tutti coloro che sono ...

