Hockey | Canada | schianto in bus | morte per 14 giovani giocatori

In Canada un incidente tra un camion e un pullman con a bordo una squadra di Hockey giovanile ha provocato la morte di 14 persone : 14 persone, perlopiù ragazzi tra i 16 e i 21 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto venerdì sera nel Saskatchewan, in Canada, tra un camion e un pullman che trasportava una squadra di hockey giovanile. L’incidente è avvenuto The post In Canada un incidente tra un camion e un pullman con a bordo una squadra di hockey giovanile ha provocato la morte di 14 persone appeared first on Il Post.

Paralimpiadi - ice Hockey : Usa d'oro - battuto il Canada : PYEONGCHANG - Ultime sei medaglie d'oro assegnate nella notte con atleti ed atlete gareggiare nello sci alpino per quanto riguarda lo slalom femminile , nelle categorie visually impaired, standing e ...

Paralimpiadi : Canada in finale di ice Hockey : PYEONGCHANG - Alle Paralimpiadi di PyeongChang giornata di allenamento per il biathlon e lo snowboard, mentre per l'ice hockey si è giocata la prima semifinale tra Canada e Repupplica Ceca , ...

Sledge Hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia sconfitta dal Canada - azzurri in lotta per le semifinali : Niente da fare per l’Italia contro il Canada, vicecampione del Mondo, nella seconda partita del torneo di Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri, che all’esordio avevano sconfitto la Norvegia compiendo un importante passo verso le semifinali, hanno perso per 10-0 contro la compagine della Foglia d’Acero che si è rivelata decisamente superiore per le nostre qualità tecniche. L’Italia ...

Sledge Hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 USA favoriti - il Canada ci prova. Italia ousider di lusso : I Campioni Olimpici e del Mondo sembrano davvero imbattibili ma dovranno comunque prestare molta attenzione alle rivali a cominciare dal Canada che hanno sconfitto durante l'ultima finale iridata. I ...