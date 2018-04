Griglia di partenza MotoGp GP Argentina | sfida per la pole position Termas de Rio Hondo

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Bahrain 2018 - lotta per la pole position (Sakhir) : Griglia di partenza Formula 1, Gran Premio Bahrain 2018 Sakhir: lotta per la pole position. Hamilton e Vettel sempre i più attesi con Mercedes e Ferrari(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:00:00 GMT)

F1 - GP Bahrein 2018 : Lewis Hamilton penalizzato di 5 posizioni in Griglia di partenza. Sostituzione del cambio per il britannico : Non certo il miglior modo di iniziare il weekend per Lewis Hamilton, quello del secondo round del Mondiale 2018 di Formula Uno in Bahrein. Il campione del mondo in carica della Mercedes, quinto e quarto nel corso delle prove libere e in difficoltà nello sfruttamento degli pneumatici morbidi, sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia di partenza. Sulla monoposto del britannico si è resa necessaria la Sostituzione del cambio e quindi per ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : risultati qualifiche e Griglia di partenza. Jonathan Rea in pole position - Marco Melandri settimo : Jonathan Rea ha conquistato la pole position del Round di Thailandia, seconda prova del Mondiale Superbike 2018. Il Campione del Mondo ha firmato il tempo di 1:32.814 precedendo di appena tre millesimi il compagno di squadra Tom Sykes. Le Kawasaki sembrano avere qualcosa in più rispetto a tutti i rivali ma si preannuncia una gara estremamente combattuta considerando i distacchi relativamente contenuti visti nel turno di qualifiche. ...

F1 - Griglia di partenza GP Australia 2018 : il risultato e la classifica delle qualifiche. Giro folle di Lewis Hamilton - Raikkonen in prima fila! 3° Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha piazzato un Giro fenomenale a Melbourne e precede le due Ferrari: in prima fila scatterà Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel è terzo ad appena dieci millesimi dal compagno di squadra. Valtteri Bottas è andato a muro nei primi minuti del Q3 e dunque scatterà in decima posizione. In seconda fila anche Max ...

F1 - GP Australia 2018 : Daniel Ricciardo penalizzato di tre posizioni sulla Griglia di partenza : Non è stato il venerdì di Daniel Ricciardo. L’Australiano ha chiuso la seconda sessione di prove libere ben distante dai migliori, in settima posizione, a causa di una bandiera rossa esposta per la presenza di un cavo metallico del sistema di cronometraggio sul rettilineo di partenza proprio mentre stava provando il giro da qualifica. A fine giornata di Melbourne, però, è arrivata un’altra brutta notizia per il pilota della Red Bull, ...

Niente ombrelline in F1? Ecco le nuove 'Miss' sulla Griglia di partenza... : Ma ci saranno fidanzate, mogli e amiche a supportare team e piloti come sempre dai box: dalla compagna del ferrarista Raikkonen alle bellissime 'ospiti' del campione del mondo Lewis Hamilton

DIRETTA MOTOGP QATAR 2018/ Gara live - streaming video Sky e Tv8 : tutti sulla Griglia di partenza - via! : DIRETTA MOTOGP, GP QATAR 2018: streaming video Sky e Tv8, Gara live: vincitore e podio, cronaca e tempi, ordine d'arrivo della corsa di oggi, 18 marzo. Si parte con il warm up(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:40:00 GMT)

MotoGp - Griglia di partenza/ Qatar 2018 - Zarco in pole position : Petrucci in prima fila - quinto Dovizioso : griglia di partenza MotoGp Qatar: con la prima pole position parte la stagione. Ecco favoriti, raffronti e numeri che animeranno il Gran Premio di Doha, il primo del 2018(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:20:00 GMT)

MotoGP - GP Qatar 2018 : la Griglia di partenza. Johann Zarco in pole position - Dovizioso quinto - Valentino Rossi ottavo : Johann Zarco ha conquistato la pole position del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Il francese ha preceduto tutti gli avversari. Marc Marquez secondo affiancato da Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso era il favorito ma scatterà soltanto in quinta piazza, Valentino Rossi soltanto ottavo subito dietro a Pedrosa e davanti a Lorenzo. Di seguito la griglia di partenza del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale di MotoGP ...

