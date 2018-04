Grande Fratello | svelati i primi concorrenti e gli opinionisti

Grande Fratello 2018/ Concorrenti e news : Cristiano Malgioglio e Simona Izzo opinionisti : GRANDE FRATELLO 2018, Concorrenti: spunta il nome di Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto tra i nuovi inquilini della casa più famosa d'Italia. spunta anche Camilla Lucchi.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 22:40:00 GMT)

Grande Fratello : Karina Cascella non sarà opinionista : la reazione : Karina Cascella conferma: “Non sarò al Grande Fratello” Poche ore fa sono stati ufficializzati i nomi dei due opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello e sul web non sono tardati ad arrivare i primi commenti. Karina Cascella, storica opinionista di Barbara d’Urso, ci ha tenuto a specificare sui social che lei non farà parte del cast del reality di canale 5, visto che numerosi siti riportavano il suo nome tra gli ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso e l'indiscrezione : 'Ruolo inedito per Serena Garitta' : Non solo 'mezze celebrità' nel Grande Fratello di Barbara D'Urso . Secondo un'indiscrezione di Alberto Dandolo su Oggi , Carmelita porterà con sé una vecchia conoscenza delle sue prime esperienze al ...

Grande Fratello 15 - Cristiano Malgioglio e Simona Izzo opinionisti : Non c'è Grande Fratello senza opinionisti. In attesa dell'inizio della quindecisma edizione fra le indiscrezioni dei nomi presenti all'interno della casa e la sicurezza del ritorno di Barbara D'urso al timone dopo 13 anni, abbiamo un'altra conferma, giunta da Tv Sorrisi e canzoni: la presenza di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio al prelibato posto riservato agli opinionisti, mancherebbe solo la firma ma ormai il dado è tratto.I due ex ...

Grande Fratello 15 - svelati i nomi di 6 concorrenti e dell’opinionista! : La nuova edizione del Grande Fratello è quasi pronta per partire. Al timone del GF 15 ci sarà Barbara D’Urso e tra i concorrenti tanti volti più o meno noti. Ecco svelati i nomi di 6 concorrenti che non hanno niente di “Nip” e sono tutti apparsi più volte in TV, sui blog e nelle riviste di gossip! Grande Fratello 15, Michael Terlizzi è uno dei primi 6 concorrenti!! Finalmente sono stati ...

Simona Ventura non avrei mai fatto Grande Fratello : Simona Ventura è uno dei giudici di “Amici 17”. Maria De Filippi l’ha voluta per il serale inserendola all’interno della commissione esterna insieme e Heather Parisi, Giulia Michelini, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Marco Bocci. La De Filippi ha avuto per Simona solo parole di elogio durante la conferenza stampa: “E’ una professionista, una persona che stimo molto ed è giusto che stia in tv”. Proprio a proposito ...

Grande Fratello 15 - Cristiano Malgioglio e Simona Izzo tornano a Cinecittà : Le polemiche non si placano sul Grande Fratello 15 e l’ultimo Grande annuncio non farà altro che peggiorare le cose: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo torneranno a Cinecittà. I due non saranno presenti nel programma in veste di concorrenti, sarebbe davvero stato troppo, ma in quelle di opinionisti. A lanciare la bomba è Tv Sorrisi e Canzoni che parla di un accordo praticamente fatto e in cui mancherebbero solo le firme. I DUE OPINIONISTI ...

Grande Fratello : ecco perchè Belen Rodriguez è stata scartata alla conduzione! : Nei corridoi Mediaset si era mormorato che a condurre la quindicesima edizione del Grande Fratello, fosse stata Belen Rodriguez. A svelare per quale motivo Barbara D’Urso ha preso il suo posto, è Riccardo Signoretti. Dunque perchè è stata scartata? La verità! Qualche mese fa, quando si era profilata l’idea in casa Mediaset di far resuscitare la versione Nip del Grande Fratello, si era fatto il nome di Belen Rodriguez in qualità di ...

Grande Fratello 15 - anticipazioni : la data di messa in onda e i probabili concorrenti : Le anticipazioni relative al Grande Fratello15, quello condotto da Barbara D’Urso, ci informano che la data di inizio del reality show targato Endemol Shine Italy è per martedì 17 aprile. Grande Fratello 15: data di inizio e probabili concorrenti In queste ore si stanno ultimando gli ultimi dettagli e si sta procedendo anche alla scelta del cast definitivo del GFNip con le persone comuni. Se in un primo momento Mediaset aveva detto no ai ...

Grande Fratello 15 - è ufficiale : ecco gli opinionisti del reality : ufficiale: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo saranno gli opinionisti del Grande Fratello 15 È di pochi minuti fa l’annuncio fatto da TV Sorrisi e Canzoni che ha svelato gli opinionisti ufficiali del Grande Fratello 15: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, entrambi ex gieffini dell’edizione vip del reality, vinto da Daniele Bossari. Malgioglio e Izzo opinionisti ufficiali del GF15 Il settimanale edito da Mondadori fa sapere che l’accordo è stato ...

“Non accetto”. Grande Fratello - tre vip hanno rifiutato. Pare che Barbara D’Urso abbia molto a cuore il cast per questo avrebbe deciso di scegliere personalmente i futuri concorrenti. Di certo non si aspettava che “loro” le avrebbero dato buca. Si sarà offesa molto? Ahia : L’Isola dei famosi – tra una polemica e un’altra – sta per volgere al termine e c’è chi avanza l’ipotesi che a vincere sarà Nino Formicola. Lo hanno detto quelli di Mattino Cinque ma non perché abbiano ricevuto spifferate, solo perché fanno il tifo per lui che ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto e rispettoso verso gli altri concorrenti. Comunque, per gli appassionati di reality che non possono pensare che l’Isola dei famosi ...

Malgioglio e Simona Izzo opinionisti al Grande Fratello : è ufficiale : Chi saranno gli opinionisti del Grande Fratello con Barbara d’Urso? Simona Izzo e Cristiano Malgioglio Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato i nomi dei due opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello. Si tratta di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio: gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip affiancheranno Barbara d’Urso su Canale 5 a partire […] L'articolo Malgioglio e Simona Izzo opinionisti al Grande Fratello: è ...

Grande Fratello : Simona Izzo e Cristiano Malgioglio opinionisti : GF Nip, Cristiano Malgioglio e Simona Izzo in studio come opinionisti La quindicesima edizione del Grande Fratello è giunta ai nastri di partenza. Manca poco infatti all’inizio della nuova stagione del papà di tutti i reality che vedrà, oltre al suo ritorno nel palinsesto di Canale 5, tornare al suo timone una vecchia conoscenza del programma Endemol: Barbara D’Urso. Così Mediaset ha deciso così di andare sul sicuro affidando le redini del ...

Grande Fratello : Camilla Lucchi nel cast - 3 ex concorrenti hanno rifiutato : Grande Fratello cast, news da Spy: ci sarà anche l’ereditiera Camilla Lucchi Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d’Urso e in onda su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile. Al momento il cast non è stato ancora ufficializzato ma il settimanale Spy ha fornito i primi […] L'articolo Grande Fratello: Camilla Lucchi nel cast, 3 ex concorrenti hanno rifiutato proviene da Gossip e Tv.