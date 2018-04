Gp Bahrain | Raikkonen il più veloce

Bahrain - scatta Ricciardo. Poi Bottas. Ferrari : Raikkonen 3° e Vettel 4° : Quinto tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton , 1'32"272, . INITIAL CLASSIFICATION , END OF FP1, Three different teams in the top three ? #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/9OsqzzVMgK - Formula 1 ...