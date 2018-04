Gp Bahrain | prima fila tutta Ferrari | pole di Vettel davanti a Raikkonen

ilgiornale

(Di sabato 7 aprile 2018)nel Gran Premio del. Al secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Sebastianha conquistato laposition con il tempo di 1'27"958al compagno di squadra Kimi, staccato 143 millesimi. In secondaValtteri Bottas, terzo a 166 millesimi,all'altra Mercedes di Lewis Hamilton, che sarà costretto a partire però dalla nona piazza per la penalizzazione di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del cambio. Accanto al finlandese ci sarà quindi Daniel Ricciardo con la Red Bull.Era dal Gran Premio d'Ungheria del 2017 che il Cavallino Rampante non metteva due macchine in, mentre per trovare l'ultimadella "Rossa" sul circuito di Sakhir bisogna tornare indietro nel 2007, con Felipe Massa.