: Pole Position per Sebastian Vettel! ?????? #Kimi completa una 1^ fila tutta rossa!???? @LewisHamilton partirà 9° ???? 1?… - SkySportF1HD : Pole Position per Sebastian Vettel! ?????? #Kimi completa una 1^ fila tutta rossa!???? @LewisHamilton partirà 9° ???? 1?… - Gazzetta_it : Bahrain, pole di Vettel! Prima fila Ferrari. Hamilton parte 9° - SkySportF1HD : C’è ancora l’Iceman davanti a tutti ???? Controlli sulla #SF71H di #Seb ??? #Max e #Kimi che rischio! ?? 2… -

Dominio Ferrari edinelle qualifiche del Gp del. Il tedesco 'sorpassa'il compagno di team Raikkonen nell'ultimo giro utile. Dietro le rosse ci sono le Mercedes con Bottas che si mettea Hamilton.Il britannico, oltretutto, perde 5 posizioni in griglia per la sostituzione del cambio. Quinto tempo per Ricciardo, poi Gasly a un secondo di margine. Verstappen è la vittima eccellente della Q1.L'olandese sbaglia l'approccio in curva 2 e perde il posteriore nella 3, finendo contro le barriere. Partirà 15°(Di sabato 7 aprile 2018)