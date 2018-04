GP Bahrain | Ferrari davanti a tutti nelle seconde libere

GP Bahrain 2018 : le prove libere viste dalla pista - la Ferrari brilla nel 'buio' di Sakhir : E' un rosso che brilla. E non solo per le luci artificiali che illuminano il circuito di Sakhir. Davanti a tutti per ora ci sono due Ferrari, e non di poco. Kimi Raikkonen ha dimostrato " come era già ...

Diretta Formula 1/ Ferrari show nelle prove libere FP1 e FP2 : Ricciardo velocissimo - Gp Bahrain 2018 - : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Bahrain 2018 Sakhir: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il secondo Gran Premio stagionale.

Editoriale Vanzini - GP Bahrain : 'Rosso di sera - la Ferrari comincia bene il suo weekend' : Di nuovo il mondo capovolto, ma le perplessità di Ricciardo nelle interviste post, fanno capire che forse loro hanno già dato tutto, comunque è bello vivere in questa incertezza. Finalmente. Ferrari ...

Ricciardo brilla nelle prove libere in Bahrain - terzo e quarto posto per le Ferrari : Ricciardo brilla nelle prove libere in Bahrain, terzo e quarto posto per le Ferrari Daniel Ricciardo fa registrare il miglior tempo al termine della mattinata del primo giorno di prove libere per il GP del Bahrain. L’australiano della Red Bull ha chiuso in 1’31”060, alle sue spalle Valtteri Bottas sulla Mercedes a +0”304. Bene le […]

Gp Bahrain - volano le Ferrari nelle seconde libere : Roma, 6 apr. , askanews, La Ferrari domina le seconde libere del Gp del Bahrain. Kimi Raikkonen , 1'29 817, e Sebastian Vettel , 1'29 828, si sono infatti piazzati in cima alla lista dei tempi divisi ...

Gp del Bahrain - Ferrari da urlo nelle libere : Mercedes a mezzo secondo : Quinto tempo per la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, +1'212, seguito dalla Haas di Romain Grosjean, +1'456.

Bahrain - scatta Ricciardo. Poi Bottas. Ferrari : Raikkonen 3° e Vettel 4° : Quinto tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton , 1'32"272, . INITIAL CLASSIFICATION , END OF FP1, Three different teams in the top three ? #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/9OsqzzVMgK - Formula 1 ...

Formula 1 - Vettel verso il GP del Bahrain : 'Ferrari più stabile? Siamo work in progress' : "Una macchina più guidabile? Credo sia nomale puntare a questo", così Sebastian Vettel nel giovedì di Sakhir, prima giornata del GP del Bahrain . "Nel 2017 la macchina è stata subito competitiva - ha ...

Formula 1 - Gp Bahrain / La Red Bull prova lo scherzetto a Ferrari e Mercedes : Formula 1, Gp Bahrain: la Red Bull prova lo scherzetto a Ferrari e Mercedes. Si torna in pista domenica prossima dopo il via del 25 marzo scorso sul circuito di Melbourne.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:43:00 GMT)

Formula 1 - GP Bahrain. Tutti i segreti delle Power-Unit delle grandi rivali Ferrari e Mercedes : Le attuali power unit, introdotte nel 2014 sono composte da sei elementi distinti: 1, la batteria , Energy storage, ; 2, il motore a combustione interna; 3, la MGU- H; 4, la MGU- K; 5, il ...

F1 - Toto Wolff : “In Bahrain sarà battaglia serrata con Ferrari. In F1 ogni errore è punito - come in Australia” : La Formula Uno ripartirà nel weekend del 7-8 aprile con il Gp del Bahrain, seconda prova stagionale. La Mercedes è uscita con le ossa rotte dalla trasferta in Australia, Lewis Hamilton ha subito il sorpasso da parte di Sebastian Vettel ai box. Toto Wolff, team principal delle Frecce d’Argento, parla del clima che si respira nel garage come riporta la Gazzetta dello Sport: “Sospettavamo che la nuova stagione sarebbe stata molto ...

F1 - Hamilton preoccupato dalle Ferrari : ''In Bahrain fa caldo - andranno forte'' : Il secondo posto è comunque un risultato positivo, abbiamo una grande macchina, siamo i campioni del mondo e, con un paio di aggiustamenti, possiamo vincere la prossima gara'. F1, il trionfo di ...