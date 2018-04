Governo | porta in faccia Pd a Di Maio Il Pd smentisce e delude Repubblica

[Il retroscena] Il trucco di Berlusconi per portare Forza Italia al Governo : Un'importante dirigente forzista lo spiega così: "E' la posizione della testuggine, quella che usavano gli eserciti spartani. Sembra che siamo in difesa, ma, in realtà, stiamo attaccando". La mossa ...

Governo - Mattarella sfida Di Maio e il M5S : 'Portatemi una coalizione' : 'Non c'è nessuna intesa, serve tempo'. Sergio Mattarella, al termine del primo giro di consultazioni, dopo aver visto Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Martina, fissa il ...

Governo - Mattarella sfida Di Maio e il M5S : «Portatemi una coalizione» : «Non c'è nessuna intesa, serve tempo». Sergio Mattarella, al termine del primo giro di consultazioni, dopo aver visto Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Silvio Berlusconi...

Speciale energia : Cipro - portavoce Governo annuncia proteste contro costruzione centrale nucleare Akkuyu : Oltre a beneficiare il sistema economico turco, la costruzione della centrale di Akkuyu contribuirà allo sviluppo dell'economia russa. È quanto sostenuto dal direttore generale di Rusatom Energo ...

Governo - Di Maio : “Contratto sui temi. Nessun inciucio - ma impegno”. Lega : “Politica veti porta a voto”. Pd : “Teatrino” : Un contratto di Governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno“. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega, ma senza Silvio Berlusconi. ...

CONSULTAZIONI Governo - MATTARELLA : “PORTAVOCE ESIGENZE CITTADINI”/ Quirinale chiederà proposte di Lega e M5s : CONSULTAZIONI al Quirinale: domani, mercoledì 4 aprile, i primi incontri con il Presidente della Repubblica. Ecco cosa chiederà Sergio MATTARELLA: "portavoce delle ESIGENZE dei cittadini"(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:16:00 GMT)

Consultazioni Governo - Mattarella “portavoce esigenze dei cittadini”. Ecco quando e cosa diranno i partiti al Colle : A un mese esatto dalle elezioni politiche del 4 marzo il Quirinale inizierà le Consultazioni dei gruppi parlamentari e dei partiti in vista della formazione di una maggioranza. La situazione è di stallo. Da quanto raccontano i giornali in questo primo giro di Consultazioni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si limiterà ad ascoltare le posizioni delle forze politiche, senza soluzioni precostituite e in attesa di un secondo giro ...

Berlusconi al lavoro per portare al Governo il centrodestra unito : AAA Cercasi premier. Quando gli aventi diritto sono due, meglio ripiegare su un terzo che incarni il compromesso. Il matrimonio Salvini-Di Maio non s'ha da fare, perché il leader della Lega non rappresenta un partito vincitore alle elezioni, come il M5s, ma la prima coalizione e gli alleati rivendicano il loro peso.Vedendo il murale con il bacio appassionato tra Matteo e Luigi a Silvio Berlusconi dev'essere venuto il voltastomaco. Non ha ...

Sicilia - Governo Musumeci cade sul Def/ Sgarbi sbatte la porta - l'Ars sbriciola la maggioranza : dimissioni? : Sicilia, Governo Musumeci cade su Def: dopo l'addio di Vittorio Sgarbi, l'Ars ha bocciato il documento regionale. L'opposizione: "Se non ha la maggioranza, si dimetta"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Governo - Di Maio : “non rinuncio a premier”/ Salvini “meglio un Mister X”. M5s “Lega ministeri più importanti” : Trame Governo, Di Maio non rinuncia al premier: Salvini punta su Mister X (Cottarelli?) mentre i M5s rilanciano, "alla Lega i ministeri più importanti". Veti incrociati e scenari(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:53:00 GMT)

M5s - la strategia che ha portato alla Camera fa sognare il Governo : ‘Siamo ago della bilancia che si muove su 2 fronti’ : La metafora nuova è quella del tango e il primo a usarla per spiegare al mondo fuori dai palazzi del potere cosa succede ora è stato Beppe Grillo. I suoi gli vanno dietro: “Siamo l’ago della bilancia che si muove su due fronti”, commentano a ilfattoquotidiano.it. Che vuol dire accordarsi con la Lega Nord sulle Camere oggi, preparando il piano b con il Pd, e tenersi aperta la strada a sinistra. Il garante M5s, mentre i giornali ...

M5s - la strategia che ha portato alla Camera fa sognare il Governo : “Siamo ago della bilancia che si muove su due fronti” : La metafora nuova è quella del tango e il primo a usarla per spiegare al mondo fuori dai palazzi del potere cosa succede ora è stato Beppe Grillo. I suoi gli vanno dietro: “Siamo l’ago della bilancia che si muove su due fronti”, commentano a ilfattoquotidiano.it. Che vuol dire accordarsi con la Lega Nord sulle Camere oggi, preparando il piano b con il Pd, e tenersi aperta la strada a sinistra. Il garante M5s, mentre i giornali ...

Governo - Romani : “Oggi intravista geometria politica che porta ad accordo tra parte consistente del centrodestra e M5s” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte “consistente” del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: ...

Governo : M5S-Lega o istituzionale - testa a testa in sondaggio ‘Porta a Porta’ : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Consensi più o meno invariati rispetto al 4 marzo e un testa a testa nelle preferenze degli italiani tra un Governo Lega-M5S e un Governo istituzionale. E’ quanto emerge da un sondaggio, commissionato da Porta a Porta, a Alessandra Ghisleri e Nicola Piepoli. La prima domanda agli elettori è chi voterebbero ora dopo il risultato del 4 marzo e sia per Euromedia di Ghisleri che per l’Istituto Piepoli ci ...