Governo | Nencini | all’opposizione per nuova sinistra riformista

meteoweb.eu

: Ben detto, ma sono contrario ad uno scioglimento del PSI per un nuovo partito; sarebbe invece opportuno rilanciarlo… - DavideZerillo : Ben detto, ma sono contrario ad uno scioglimento del PSI per un nuovo partito; sarebbe invece opportuno rilanciarlo… - tiziRMA : RT @Lia72776786: Ai giornalisti risposte chiare grandi Bonino e Nencini: chi ha vinto onere di formare il Governo e chi ha perso opposizion… - NenciniPsi : RT @PartSocialista: #Governo. @NenciniPsi: “@matteosalvinimi e @luigidimaio non vadano al Quirinale dicendo 'Io faccio il premier o morte'… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Che il vento soffiasse a favore di Lega e M5S lo avevamo capito, quello che non abbiamo capito era la potenza di quel vento”. Così Riccardoha concluso i lavori degli stati generali del socialismoitaliano che si sono tenuti a Bologna in occasione del primo di due appuntamenti, che coinvolge l’area centro-nord del Psi. Il secondo appuntamento è previsto a Napoli per il 14 aprile. Nel corso dell’assemblea dei socialisti si è tracciato il cammino politico per il futuro: commentando l’ipotesi di una possibile alleanza dicon i 5S,ha ribadito di escludere l’opzione di “una trazione grillina, perché i 5Stelle hanno un tasso di anti parlamentarismo esagerato e perché hanno valori diversi dai nostri”. Il segretario del Psi sottolinea che “bisogna stare ...