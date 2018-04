Governo | Martina Pd a Di Maio | “Apprezzabile autocritica nei toni | ma resta ambiguità

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 aprile 2018) “Noi continuiamo a pensare che la differenza la fanno i contenuti e da questo punto di vista non vedo grandi novità”. Il segretario reggente del Pd Maurizio, a margine della convention ‘Sinistra Anno Zero’ alla quale il segretario reggente del Partito Democratico, commenta così il nuovo appello di Luigi Dial Partito Democratico. “Mi sembra evidente che M5s e centrodestra – continua– devono dire alle altre forze politiche e al Paese cosa intendono fare. Consiglierei di andare fino in fondo ed esplicitare se c’è da parte di M5s e centrodestra un’assunzione di responsabilità o se non c’è questo fatto. Perché – conclude – è evidente a tutti che stiamo assistendo da giorni al tentativo di costruire una quadratura e dicano chiaro fin dove vogliono arrivare”. Ma alla domanda se...