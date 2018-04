Governo | Boccia Pd | “Da Di Maio aperture interessanti | ascoltiamo le proposte del M5s

Un Governo Lega-M5S? Il 58% degli elettori boccia l’ipotesi : Secondo una recente rilevazione di Piepoli, solamente a un italiano su tre circa piacerebbe un esecutivo Lega-M5S, mentre il 58% degli elettori boccia questa ipotesi. Il 69% degli intervistati, inoltre, è molto scettico sulla durata e sostiene che il prossimo governo non durerà tutta la legislatura.Continua a leggere

Governo ko all'Ars - bocciato il Defr Musumeci : 'Non sarò ostaggio' : Ci sono solo una serie di 'auspici, di 'titoli' sui quali siamo tutti d'accordo: bisogna sostenere lo sviluppo, l'economia e l'occupazione. Come fare, però, non c'è scritto", ha detto Antonello ...

Governo - Vincenzo Boccia : "Servono premier ed esecutivo responsabili" : Tutta l'economia italiana vive di export, è evidente che ogni tensione con alcuni Paesi crea delle distonie economiche su cui dobbiamo stare attenti'.

ILVA - CONSULTA “INCOSTITUZIONALE DECRETO 2015”/ Sentenza boccia Governo : trascurò tutela vita per produttività : ILVA, Sentenza CONSULTA su DECRETO del 2015: "trascurò la tutela della vita dei lavoratori a vantaggio della produttività". Stroncato Governo Renzi, "ma non bisogna temere per filiera"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:30:00 GMT)

SONDAGGI NUOVO Governo 2018/ Scenari - asse centrodestra-centrosinistra : bocciata dagli elettori Pd : SONDAGGI e Scenari verso il GOVERNO: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? elettori Pd lo bocciano(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:35:00 GMT)

Sondaggi - bocciati i dem : prende quota l'ipotesi di Governo M5s-Lega : Un governo Lega-M5s? Sarebbe “benedetto” dal 37% degli italiani, mentre solo il 18% degli elettori vedrebbe di buon occhio un accordo tra Pd e 5 Stelle per Palazzo Chigi. Lo dicono i risultati di un Sondaggio pubblicato...

Eni - Descalzi non teme Di Maio "Governo M5s? Siamo tranquilli" L'ad come Marchionne-Boccia. Video : Un governo a guida 5 Stelle? L'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, non ha dubbi: "Siamo tranquilli". Non è mancata, nel corso della conferenza stampa a Londra per la presentazione del piano quadriennale del cane a sei zampe, una domanda sul risultato delle urne Segui su affaritaliani.it

Eni - Descalzi non teme Di Maio "Governo M5s? Siamo tranquilli" L'a.d. come Marchionne e Boccia : Un governo a guida 5 Stelle? L'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, non ha dubbi: "Siamo tranquilli". Non è mancata, nel corso della conferenza stampa a Londra per la presentazione del piano quadriennale del cane a sei zampe, una domanda sul risultato delle urne Segui su affaritaliani.it

'All'Italia serve un Governo per l'Europa'. Parla Vincenzo Boccia : No. Confindustria non sarà silente. Non sarà timida. Sarà autonoma. E nel rispetto dei ruoli svolgerà un ruolo che ha sempre svolto e di cui è orgogliosa: sarà una sentinella che proverà a spingere il ...

Boccia : auspicio è Governo di competenza : 20.48 "Noi auspichiamo un governo di competenza e di responsabilità. Ora il dibattito è da spostare da chi deve fare il premier a cosa intende fare". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di Porta a Porta. Boccia, analizzando il voto nel Mezzogiorno, dice: "Il Sud negli ultimi anni è stato depotenziato, si è sentito escluso e questo non è un voto per il reddito di cittadinanza. E' un Sud che negli ultimi 20 anni non ha ...

Salvini : "Ignoreremo il tetto del 3%. No a un Governo con chi è stato bocciato dal voto" : "Noi stiamo lavorando ad un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi prendo il dovere e l'onere di governare. Non ho le smanie di andare al governo con chiunque, se per andare al governo devo portare chi è stato bocciato al voto, allora no"

Salvini - no Governo con bocciati dal voto : ANSA, - STRASBURGO, 13 MAR - "Noi stiamo lavorando ad un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi prendo il dovere e l'onere di ...

Governo : Boccia - prima si fa meglio è ma fare cose per bene (2) : (AdnKronos) – Il presidente della Bce, Mario Draghi, ieri, rileva Boccia, “ha detto una cosa importante: attenzione perché l’instabilità su lungo periodo ci fa del male. Non dimentichiamo che nel 2019 ci sono scadenze importanti: le elezioni europee e la scadenza di Draghi alla Bce. Dobbiamo prepararci a questo aspetto, ne va della responsabilità del Paese”. L'articolo Governo: Boccia, prima si fa meglio è ma fare cose ...

Governo : Boccia - prima si fa meglio è ma fare cose per bene : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – “prima si fa e meglio è”. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia nel corso di ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre in merito alla formazione di un nuovo Governo in seguito all’esito delle elezioni del 4 marzo. “E’ chiaro -spiega il leader degli industriali- che il nostro è un Paese importante dell’Europa. Non è un paese piccolo. Abbiamo altri paesi che ...