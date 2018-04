Governo 2018 | crisi M5s Ora Di Maio si aggrappa al Pd

Governo 2018 : perché governare a tutti i costi non conviene al M5S : Nonostante il disastro elettorale del PD , la corrente attuale è ancora quella di Renzi , che pone tutta la classe politica in ferma opposizione al Movimento 5 Stelle . Quindi, è inutile guardare i ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ I messaggi Cgil per Gentiloni e il Governo che verrà (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 marzo. I messaggi della Cgil per Gentiloni e il Governo che verrà. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : intesa M5S-Centrodestra : ora accordo sul Governo? (25 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: intesa M5S-Centrodestra da il via all'elezione dei presidenti. Bari incendio nella sede del giudice di pace. Torna la Formula 1.(25 marzo 2018).(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 01:03:00 GMT)

Pensioni 2018 - Salvini e Di Maio : si va verso possibile intesa di Governo? Video : Si continua a parlare di #Pensioni 2018. Sui social ci si interroga sulle misure che potrebbero essere le migliori, tra quota 100 e 41 [Video], alla luce delle promesse fatte in campagna elettorale e confidando si arrivi ad un accordo. I cittadini confidano sui social, soprattutto quelli che hanno dato un voto di protesta, patteggiando per un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma al momento attuale vi è solo una gran confusione. Molte ...

SONDAGGI NUOVO Governo 2018/ Salvini-Di Maio - il 24% vuole maggioranza Lega-M5s : SONDAGGI e scenari verso il GOVERNO: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Alleanza Di Maio e Salvini invece..(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Sondaggi nuovo Governo 2018/ Esecutivo-Mattarella o ancora elezioni? Scenari - M5s vuole tornare al voto : Sondaggi e Scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Elettori Pd lo bocciano(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Elezioni 2018 - Salvini : “Governo con M5S non è impossibile. Io non voglio tornare al voto” : Per il leader del Carroccio, un governo Lega-M5S non è né impossibile nè irrealizzabile. Intervistato a Domenica Live, Matteo Salvini ha dichiarato: "voglio vedere cosa vogliono fare. Mio dovere è andare a sentire tutti. Non c’è niente di impossibile e irrealizzabile, ma non si può andare al voto subito".Continua a leggere

Elezioni 2018 - Maroni : “Un Governo Lega-M5s? Impossibile - romperebbe il centrodestra” : Intervistato a In Mezz'ora, l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha sostenuto sarebbe Impossibile un governo Lega-Movimento 5 Stelle: "romperebbe il centrodestra e metterebbe in crisi i governi regionali e locali. Spero che l'alleanza di centrodestra venga confermata".Continua a leggere

SONDAGGI Governo ELEZIONI 2018/ Esecutivo M5s meglio di “larghe intese’ e Centrodestra : SONDAGGI post-ELEZIONI 2018, GOVERNO M5s migliore formula per gli elettori: supera GOVERNO di "larghe intese" e Centrodestra. Tutte le combinazioni di Esecutivo per il futuro(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 05:32:00 GMT)

