Giunge alla sua 13esima edizione la Passeggiata Dantesca di Noli

Telegram si aggiorna alla versione 4.8.5 e ragGiunge i 200 milioni di utenti mensili : Telegram, che festeggia l'importante traguardo dei 200 milioni di utenti mensili, si aggiorna alla versione 4.8.5 con una nuova serie di suggerimenti sugli adesivi e con la possibilità di inviare una serie di immagini rapidamente. L'articolo Telegram si aggiorna alla versione 4.8.5 e raggiunge i 200 milioni di utenti mensili proviene da TuttoAndroid.

Metal Gear Solid : Peace Walker HD si agGiunge alla lista di giochi retrocompatibili per Xbox One : Microsoft continua a supportare la funzione di retrocompatibilità della sua ammiraglia Xbox One con, praticamente, tutti i principali giochi Xbox 360. Dopo Hitman Blood Money e LEGO Star Wars 3: The Clone Wars aggiunti alla lista poco fa, ora apprendiamo quali altri titoli vengono resi disponibili.Come riporta Gamingbolt, sono stati annunciati poco fa i "nuovi" giochi per Xbox 360 giocabili su Xbox One tramite la sua funzionalità di ...

Tim guarda alla Serie A - Genish : «Potremmo agGiungere il calcio alla nostra offerta» : Con l'acquisto dei diritti da parte di Mediapro la compagnia potrebbe rientrare in gioco nella redistribuzione a terzi. Nel frattempo Genish accoglie Elliot. L'articolo Tim guarda alla Serie A, Genish: «Potremmo aggiungere il calcio alla nostra offerta» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tridico - Costa e Pesce : Di Maio agGiunge altri 3 nomi alla lista dei ministri. Gentiloni : "Surreale" : "Gentiloni pensa agli inciuci post voto, noi pensiamo ai cittadini. il nostro e' un governo alla luce del sole", replica il candidato premier m5s. Di certo, la mossa del movimento e' irrituale, seppur mitigata dal fatto che Di Maio non presenti "personalmente" la sua lista al Colle ma si limiti ad inviarla via mail

Aspettando…Orbetello Piano Festival Giunge alla sua quarta edizione : ... fino allo spettacolo music-comico "La DisturBanda", direttamente da Zelig, l'Associazione Kaletra, che ha ideato il Festival, propone spettacoli con cadenza bisettimanale, con il gran finale il 27 ...

Un giocatore di Kingdom Hearts ragGiunge il livello 100 senza uscire dalla prima location : Per un mese intero, una streamer di Twitch ha speso il suo tempo per arrivare al livello 100 di Kingdom Hearts rimanendo nel primo mondo. L'impresa è riuscita a AaroneousGaming, il quale ha raggiunto il level cap rimanendo sull'Isola del Destino.La location in questione, in realtà, funge sostanzialmente da tutorial per proseguire l'avventura, quindi non offre moltissime possibilità per accumulare punti esperienza e salire di livello.Tuttavia, ...

Maltempo - un vento gelido dalla Siberia ragGiungerà l'Italia intorno al 25 febbraio : temperature anche a -12 gradi : Un vento gelido si sta incamminando dalla Siberia verso l'Europa e intorno al 25 febbraio raggiungerà l'Italia. Il vento, ribattezzato Burian, porterà giornate di ghiaccio su molte Regioni settentrionali.La causa di questo vento gelido, secondo il team del sito www.ilmeteo.it, è da rintracciare nel fatto che a metà febbraio si è verificato un possente surriscaldamento anomalo della stratosfera (strat-warming), ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Svezia viene travolta dalla Svizzera - ma è comunque la prima semifinalista. La Gran Bretagna ragGiunge il Canada : La Svezia è la prima semifinalista del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra capitanata da Niklas Edin, nonostante la clamorosa sconfitta per 10-3 con la Svizzera di Peter De Cruz, ottiene comunque la qualificazione con due gare d’anticipo. Il Canada viene superato all’extra-end dagli Stati Uniti e raggiunto al terzo posto dalla Gran Bretagna, che ha battuto la Danimarca. L’Italia è stata ancora sconfitta ...

Google agGiunge nuovi adesivi in AR alla fotocamera dei Google Pixel e Pixel 2 : Google aggiunge due nuovi pacchetti agli adesivi in realtà aumentata disponibili per la fotocamera Pixel. Si tratta di un pacchetto destinato agli sport invernali, in tema con i Giochi Olimpici quindi, e del pacchetto Block, con oggetti "low-poly". L'articolo Google aggiunge nuovi adesivi in AR alla fotocamera dei Google Pixel e Pixel 2 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

[SNES/NES MINI]Guida : Come installare e agGiungere giochi all’unità USB : Requisti Un pc Una console snes/nes mini L’adattatore USB OTG hakchi2 CE Guida Collegare l’unità USB al computer, individuare l’unità USB nella cartella, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Formatta … Assicurati che “NTFS” sia selezionato per File system e premi Avvia, quindi premi OK . Apri l’unità e crea una nuova cartella chiamata “hakchi”. Apri la ...

Sonic CD Classic si agGiunge alla collezione di classici SEGA Forever : Sonic CD Classic è la versione per dispositivi mobili del gioco di piattaforme pubblicato nel 1993 per SEGA Mega CD. In questa edizione il celebre porcospino dovrà vedersela con Metal Sonic, creatura del malvagio Dr. Eggman, nel tentativo di recuperare le sette pietre del tempo e salvare Amy Rose. L'articolo Sonic CD Classic si aggiunge alla collezione di Classici SEGA Forever è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Bella novità per Huawei P8 Lite 2017 : come agGiungere alla fotocamera la ‘Panoramica 3D’ : C'è una novità gradita che colpisce direttamente la fotocamera di Huawei P8 Lite 2017, o per meglio dire l'applicazione che gestisce il comparto. Ci riferiamo chiaramente al software stock, che, con un opportuno accorgimento (parliamo dell'installazione di un innocuo APK, che non costituirà una modifica dell'apparato), potrà beneficiare della modalità 'Parorama 3D', già bagaglio ufficiale di Huawei P9 e P9 Plus grazie all'ultimo aggiornamento ...

Tra spettacoli e divertimento il Carnevale di Chiavazza Giunge alla 48ª edizione : Atteso da tutti e puntuale come ogni anno, sta per aprirsi il sipario sulla 48a edizione del Carnevale Benefico di Chiavazza, con sei attesissimi e classicissimi appuntamenti. Un Carnevale che sembra ...