Giulio Tremonti premier | ecco perché metterebbe d' accordo Salvini e Di Maio su economia

Governo Lega-M5s - le ipotesi clamorose sul premier terzo : Giulio Tremonti o Urbano Cairo? : Il primo giro di consultazioni sembra non aver partorito nulla: tutto come da previsioni, insomma. La situazione, forse, si sbloccherà nel corso dei secondi incontri con Sergio Mattarella . Nel ...

Giulio Tremonti - l'indiscrezione clamorosa sulla poltrona. La rivincita dell'ex ministro : dove lo vogliono candidare : Ancor prima che ci sia solo l'ombra di un governo, crescono gli appettiti dei partiti sulle prossime nomine in ballo tra partecipate statali e agenzie. Sono ben 77 le poltrone che l'esecutivo dovrà ...

Giulio Tremonti - il giorno più doloroso : escluso dalle liste di Forza Italia : Nel vortice di esclusioni, ripensamenti e ribaltoni, nelle liste del centrodestra spicca una assenza: Giulio Tremonti . È finito in fretta il suo 'Rinascimento'. L'ex ministro dell'Economia dei governi di Silvio Berlusconi , che aveva fondato con Vittorio Sgarbi un movimento rimasto alla fine alla finestra, non è stato candidato in alcun collegio con Forza Italia .