Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro “Godetevi lo scandaloso tango!” | la provocazione

Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro : relax prima di tornare in pista : Ballando con le stelle 2018: Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro si rilassano prima di tornare in pista per una nuova esibizione e nuove polemiche con Ivan Zazzaroni.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 06:42:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro - la Salsa polemica (VIDEO) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: la Salsa della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2018 ha conquistato i giudici? Ancora una volta Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro hanno preferito procedere con cautela e non scatenarsi in un ballo di coppia intimo, anche se hanno fatto un passo in avanti rispetto alle esibizioni precedenti. Fino ad ora, concorrente e ballerino hanno deciso di tenersi lontani da possibili scalpori e sembra arrivato il ...

Giovanni Ciacci E RAIMONDO TODARO/ Lo 0 di Zazzaroni : "Questo non è ballo di coppia" (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO tornano dopo le polemiche che hanno suscitato le loro esibizioni, come si comporteranno in questa puntata stasera?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 23:29:00 GMT)

Giovanni Ciacci : "Ho perso 23kg perché a luglio mi sposo con un principe etiope" : Giovanni Ciacci è uno dei concorrenti più discussi di Ballando con le Stelle, ma la sua fame va ben oltre la partecipazione al programma di Milly Carlucci: il costumista ed esperto di look di Detto Fatto, ha infatti confessato all'interno della trasmissione di Radio24 La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani, di essere pronto a sposarsi a luglio con il suo nuovo fidanzato, un principe etiope. #buongiorno a tutti e grazie grazie grazie ...

Ballando con le stelle 2018 - Francisco Porcella : "Giovanni Ciacci ha forato il muro per spiarmi" : Anche questa edizione di Ballando ha il suo sex symbol per eccellenza, è il surfista sardo Francisco Porcella, che nel Sabato sera di Rai 1 da prova nel dilettarsi sul ballo con la sua 'tutor' Anastasia Kuzmina. Il giovane ragazzo single è stato intervistato dal settimanale Vero, nella quale ha spiegato innanzitutto qual è stata la strada che lo ha partato a Ballando con le stelle:Ho conosciuto Milly Carlucci tempo fa. Eravamo entrambi ...

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Il ballerino nelle vesti della donna della coppia? (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro tornano dopo le polemiche che hanno suscitato le loro esibizioni, come si comporteranno in questa puntata stasera?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:30:00 GMT)

Giovanni Ciacci si svela : perde 23kg - nozze in vista con il principe etiope : Giovanni Ciacci si svela a la Zanzara: “Ho perso 23kg e sposo il principe etiope a luglio” Giovanni Ciacci e le rivelazioni che non ti aspetti. Il costumista di Detto Fatto, nonché ultra discusso concorrente di Ballando con le Stelle, è stato intervistato da Giuseppe Cruciani, il vulcanico conduttore del programma di Radio24 La Zanzara. […] L'articolo Giovanni Ciacci si svela: perde 23kg, nozze in vista con il principe etiope ...

“Ecco chi è il fidanzato”. Bomba-gossip su Giovanni Ciacci - svelato il nome dell’uomo che ha rubato il cuore di Giò Giò : la foto della coppia : Giovanni Ciacci, il precursore della same sex dance (il ballo a due con i ballerini dello stesso sesso) a Ballando con le Stelle, dopo l’ultima polemica con Ivan Zazzaroni – il giornalista si è rifiutato di votare la performance di Ciacci e del maestro Raimondo Todaro – ha rivelato a Radio 24 dettagli piccanti della sua vita sentimentale e amorosa: poliamoroso, amante del sesso e della libertà sessuale, la prossima ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci : “cosa succederà quando balleremo uniti?” : BALLANDO con le STELLE 2018: Raimondo Todaro, maestro di Giovanni Ciacci, risponde alle polemiche. Massimiliano Morra e Sara Di Vaira pronti per la nuova gara.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 06:58:00 GMT)

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Giovanni Ciacci pone fine alle polemiche con un divertente post : BALLANDO con le STELLE 2018, anticipazioni: Carolyn Smith torna a parlare del suo tumore e svela le difficoltà di questo nuovo periodo di malattia. Poi su Ivan Zazzaroni...(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:29:00 GMT)

Giovanni Ciacci E RAIMONDO TODARO/ Il litigio : "Non hai capito una m...!" (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle, GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO affrontano a testa alta la giuria. Rissa verbale tra Zazzaroni e Lucarelli: "Non capisci quello che dico".(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:45:00 GMT)

Giovanni Ciacci innamorato di Robozao - il robot di Ballando con le Stelle : Ballando con le Stelle: chi c’è dentro il robot Robozao? Nessuno, Giovanni Ciacci innamorato di chi manovra il robot Giovanni Ciacci si è innamorato a Ballando con le Stelle. Non del suo insegnante Raimondo Todaro (felicemente sposato con la ballerina Francesca Tocca) bensì di Robozao, il robot che da quest’anno affianca Milly Carlucci e Paolo […] L'articolo Giovanni Ciacci innamorato di Robozao, il robot di Ballando con le ...

Ivan Zazzaroni vs Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Stasera voterà l'esibizione? (Ballando con le stelle) : Ivan Zazzaroni ritorna a Ballando dopo le accuse di omofobie della scorsa puntata, forte del sostegno morale e tecnico datogli dalla padrona di casa Milly Carlucci.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:15:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Raimondo Todaro : "Giovanni Ciacci? Nulla di diseducativo nel nostro ballo" : Raimondo Todaro, insegnante di Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle 2018, per la prima volta, ha rivelato come è riuscito a ballare con un altro uomo risultando convincente e, per Nulla stucchevole. Quest'anno, infatti, due uomini ballano assieme come coppia in un talent show italiano: Non mi sono posto il problema, ma ero consapevole che una scelta del genere avrebbe potuto scatenare polemiche. E non è un caso che Milly abbia pensato ...