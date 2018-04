Ballando con le stelle 2018/ Diretta : tango scandaloso per Giovanni Ciacci! Al Bano e Romina Power ospiti : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 7 aprile, con la quinta puntata. Al Bano Carrisi e Romina Power sono i ballerini per una notte, chi sarà eliminato?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:50:00 GMT)

Ballando con le stelle : Giovanni Ciacci fa un annuncio “scandaloso” : Giovanni Ciacci: l’annuncio sui social prima di Ballando con le stelle La nuova edizione di Ballando con le stelle, in quanto a polemiche, sembra non aver nulla da invidiare a quella andata in onda l’anno scorso. Giovanni Ciacci, lungamente corteggiato dalla padrona di casa, sembra essere in assoluto uno dei concorrenti più discussi di quest’anno. Il motivo, come potrete ben immaginare, è legata alla scelta della produzione ...

IVAN ZAZZARONI/ Dopo le polemiche - darà un voto positivo a Giovanni Ciacci? (Ballando con le stelle 2018) : IVAN ZAZZARONI torna nella giuria di Ballando con le stelle 2018 al fianco dei colleghi Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:31:00 GMT)

Giovanni Ciacci a Blogo : La mia esperienza a Ballando con Raimondo in un team di serie A : Quinto step stasera della lunga avventura dell'edizione 2018 di Ballando con le stelle. Ospiti della serata Albano e Romina Power impegnati in un sensualissmo ballo oltre che protagonisti di una esibizione canora su un pezzo celebre del loro repertorio, mentre ospite qui oggi su TvBlog è uno dei protagonisti dello show del sabato sera del primo canale della televisione pubblica: Giovanni Ciacci. Con lui parleremo di questa esperienza a ...

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ “Godetevi lo scandaloso tango!” - la provocazione (Ballando con le stelle) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: “Godetevi lo scandaloso tango!”, la provocazione dell'esperto di moda di "Detto Fatto" che replica a Lando Buzzanca (Ballando con le stelle).(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:18:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro : relax prima di tornare in pista : Ballando con le stelle 2018: Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro si rilassano prima di tornare in pista per una nuova esibizione e nuove polemiche con Ivan Zazzaroni.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 06:42:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro - la Salsa polemica (VIDEO) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: la Salsa della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2018 ha conquistato i giudici? Ancora una volta Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro hanno preferito procedere con cautela e non scatenarsi in un ballo di coppia intimo, anche se hanno fatto un passo in avanti rispetto alle esibizioni precedenti. Fino ad ora, concorrente e ballerino hanno deciso di tenersi lontani da possibili scalpori e sembra arrivato il ...

Giovanni Ciacci E RAIMONDO TODARO/ Lo 0 di Zazzaroni : "Questo non è ballo di coppia" (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO tornano dopo le polemiche che hanno suscitato le loro esibizioni, come si comporteranno in questa puntata stasera?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 23:29:00 GMT)

Giovanni Ciacci : "Ho perso 23kg perché a luglio mi sposo con un principe etiope" : Giovanni Ciacci è uno dei concorrenti più discussi di Ballando con le Stelle, ma la sua fame va ben oltre la partecipazione al programma di Milly Carlucci: il costumista ed esperto di look di Detto Fatto, ha infatti confessato all'interno della trasmissione di Radio24 La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani, di essere pronto a sposarsi a luglio con il suo nuovo fidanzato, un principe etiope. #buongiorno a tutti e grazie grazie grazie ...

Ballando con le stelle 2018 - Francisco Porcella : "Giovanni Ciacci ha forato il muro per spiarmi" : Anche questa edizione di Ballando ha il suo sex symbol per eccellenza, è il surfista sardo Francisco Porcella, che nel Sabato sera di Rai 1 da prova nel dilettarsi sul ballo con la sua 'tutor' Anastasia Kuzmina. Il giovane ragazzo single è stato intervistato dal settimanale Vero, nella quale ha spiegato innanzitutto qual è stata la strada che lo ha partato a Ballando con le stelle:Ho conosciuto Milly Carlucci tempo fa. Eravamo entrambi ...

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Il ballerino nelle vesti della donna della coppia? (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro tornano dopo le polemiche che hanno suscitato le loro esibizioni, come si comporteranno in questa puntata stasera?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:30:00 GMT)

Giovanni Ciacci si svela : perde 23kg - nozze in vista con il principe etiope : Giovanni Ciacci si svela a la Zanzara: “Ho perso 23kg e sposo il principe etiope a luglio” Giovanni Ciacci e le rivelazioni che non ti aspetti. Il costumista di Detto Fatto, nonché ultra discusso concorrente di Ballando con le Stelle, è stato intervistato da Giuseppe Cruciani, il vulcanico conduttore del programma di Radio24 La Zanzara. […] L'articolo Giovanni Ciacci si svela: perde 23kg, nozze in vista con il principe etiope ...

“Ecco chi è il fidanzato”. Bomba-gossip su Giovanni Ciacci - svelato il nome dell’uomo che ha rubato il cuore di Giò Giò : la foto della coppia : Giovanni Ciacci, il precursore della same sex dance (il ballo a due con i ballerini dello stesso sesso) a Ballando con le Stelle, dopo l’ultima polemica con Ivan Zazzaroni – il giornalista si è rifiutato di votare la performance di Ciacci e del maestro Raimondo Todaro – ha rivelato a Radio 24 dettagli piccanti della sua vita sentimentale e amorosa: poliamoroso, amante del sesso e della libertà sessuale, la prossima ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci : “cosa succederà quando balleremo uniti?” : BALLANDO con le STELLE 2018: Raimondo Todaro, maestro di Giovanni Ciacci, risponde alle polemiche. Massimiliano Morra e Sara Di Vaira pronti per la nuova gara.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 06:58:00 GMT)