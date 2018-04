Giornata Mondiale della Salute | lo ribadiamo | «I vaccini salvano la vita»

vanityfair

: La Presidenza della Repubblica aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'#Autismo' : La Fontana dei… - Quirinale : La Presidenza della Repubblica aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'#Autismo' : La Fontana dei… - Raiofficialnews : 'Conoscere vuol dire comprendere' #Rai con @FondAutismo per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'#autismo… - Montecitorio : La Camera aderisce alla Giornata Mondiale di sensibilizzazione sull'#Autismo. Dalle 21 del 1° aprile, la facciata d… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Ila, lo ribadisce il mondoscienza emedicina in occasione, che si celebra il 7 aprile. «Universal health coverage: everyone, everywhere» (Copertura sanitaria universale per tutti e dovunque) è il messaggio lanciato dall’Organizzazione(OMS), insieme alla campagna Health for All (per tutti). Un obiettivo raggiungibile grazie aie al costante impegnoricerca scientifica tesa a identificare strategie innovative per fronteggiare malattie infettive emergenti e riemergenti. Così come le criticità causate anche da cambiamenti climatici, importanti flussi migratori e urbanizzazione. Un impegno a garanziaglobale sposato anche dalla Rete Internazionale dei 33 Istituti Pasteur in tutto il mondo, che mette a disposizione i propri medici e i propri ricercatori per ...