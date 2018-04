GIORNATA MONDIALE AUTISMO | IL ' ' MODELLO L' AQUILA' ' IN CONVEGNO AL GSSI

GIORNATA MONDIALE Salute - il messaggio dell’OMS : copertura per tutti - ovunque : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata Mondiale della Salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (Salute per tutti). Ed è proprio questa la mission che la Rete Internazionale dei 33 Istituti Pasteur in tutto il mondo condivide con l’OMS, con la quale nel 2012 ha siglato un accordo di cooperazione per la ...

GIORNATA MONDIALE della Sanità - 15 bufale sulla salute : sulla salute si è detto tutto e il contrario di tutto. I vaccini fanno male, le trasfusioni non sono sicure, gli psicofarmaci creano dipendenza, in gravidanza bisogna mangiare per due e molto, molto altro che riguarda salute, alimentazione, stili di vita, infanzia, ricerca e gravidanza. Falsi miti e credenze popolari alimentati da bufale e cattiva informazione. Un pericolo serio quello delle bufale, perchè l’abitudine di consultare la rete ...

Paestum - fumetti e 'il fiore di Van Gogh' per GIORNATA MONDIALE Autismo - : ... Giovanna Celia , direttore didattico del Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica di Salerno , "L'Autismo in chiave strategico-integrata tra scienza e creatività", ; Giovanni ...

GIORNATA MONDIALE della Salute - Fondazione Barilla : “La salute parte dalla tavola. Nel bacino del Mediterraneo si vive più a lungo” : Nel bacino del Mediterraneo si vive a lungo (e in salute), ma sarà ancora così per molto? Secondo un recente studio inglese, che ha monitorato per 10 anni la salute di 5 mila persone, la Dieta Mediterranea sarebbe in grado di rallentare l’invecchiamento del DNA[1]. Inoltre, secondo numerosi studi, l’adozione di questa dieta ha contribuito, nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, a garantire ai suoi abitanti una vita sana e longeva (si ...

Rende. GIORNATA MONDIALE dello sport per lo sviluppo e la pace : L’Associazione Benessere Bambino di Rende celebra la III edizione della “Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo e la pace” sul

GIORNATA MONDIALE dell'autismo a Ragusa : L’Asp di Ragusa partecipa alla Giornata Mondiale dell'autismo, oggi 2 aprile. E lo fa ricordando le attività sanitarie del Centro Diagnosi.

GIORNATA MONDIALE dell’autismo - edifici e monumenti illuminati di blu : Giornata mondiale dell’autismo, edifici e monumenti illuminati di blu Secondo le ultime stime, un bambino su 68 soffre della sindrome, un dato cresciuto di 10 volte negli ultimi 40 anni. Il numero dei maschi con autismo è di 4-5 volte superiore a quello delle femmine Continua a leggere

GIORNATA MONDIALE sull'autismo - il mondo si accende di blu : Roma, 2 apr. , askanews, Si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Sancita dalle Nazioni Unite nel 2007, la Giornata vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sulla patologia ...

GIORNATA MONDIALE dell’Autismo : “Alle famiglie il ruolo più delicato - non lasciamole sole” : “Oggi è la Giornata Mondiale dell’autismo. Desidero rivolgere un grande ringraziamento a tutti gli educatori, i volontari e gli operatori che ogni giorno affrontano insieme a tanti ragazzi percorsi di crescita, con sensibilità e competenza. È importante che siano avviati, fin dalla tenera età, programmi pedagogici che consentano di comprendere le potenzialità e di sviluppare le inclinazioni di chi è affetto da autismo. Fondamentale ...

GIORNATA MONDIALE della Consapevolezza sull’Autismo : tanti eventi per la campagna di sensibilizzazione : Torna la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo18 di FIA – Fondazione Italiana Autismo, nella XI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome delle spettro autistico e delle loro famiglie, sostenere la ricerca scientifica al fine di individuare sempre più precocemente l’autismo e di scoprire nuovi interventi per ...