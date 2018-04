Giornalisti | morto Ignazio Scardina | una vita in sport Rai

Giornalisti : è morto Domenico Napolitano - fondatore de "il Crotonese" : E' venuto a mancare, all'età di 74 anni, il giornalista Domenico Napolitano, Michele come fin da bambino lo chiamavano. Il direttore, come ormai lo conoscevano tutti, e non solo nel comprensorio di Crotone. Lascia la moglie Milena e i figli Marco e Maria Grazia, che ne ha seguito le orme. Domenico Napolitano è stato il fondatore del periodico locale il Crotonese, uscito per la prima volta in edicola nell'ormai ...