Giorgia e The Kolors a Saturday Night Live il 7 aprile con Claudio Bisio | tutti gli

(Di sabato 7 aprile 2018)e Theil 7, contro la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Debutta oggi, sabato 72018, su TV8, l'inedita versione italiana del celebre show americano. Alla guida diItalia ci sarà l'attore e comicoche accoglierà in studio i primi ospiti dell'edizione.e Thesono attesi questa sera insieme a Vanessa Incontrada, Enrico Mentana, a partire dalle ore 21.10, nel salotto di.Nils Hartmann, direttore delle produzioni Sky, nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta negli scorsi giorni, ha spiegato l'importanza di importare il celebre programma americano in quanto in Italia non mancano personaggi in grado di tenerne le redini, al pari dei colleghi d'Oltreoceano."In Italia ci sono professionisti e creativi che ...