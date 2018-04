ilfattoquotidiano

: Giappone, segregato in una gabbia dal padre per 26 anni: “Aveva problemi mentali” - Cascavel47 : Giappone, segregato in una gabbia dal padre per 26 anni: “Aveva problemi mentali” - TutteLeNotizie : Giappone, segregato in una gabbia dal padre per 26 anni: “Aveva problemi mentali” -

(Di sabato 7 aprile 2018) Lo ha rinchiuso in unadi legno alta un metro da quando aveva 16perché secondo lui il carattere del figlio, conpsichici, era troppo violento. Ora quel ragazzino è diventato un uomo di 42che, dopo 26di reclusione, ha riavuto la sua libertà. Il, unse di 73, è stato arrestato dalla polizia della città di Sanda: “Ho costretto mio figlio a vivere in unaper oltre ventiperché avevamentali”, ha ammesso. L’uomo è stato scoperto perché, rivolgendosi all’ufficio del comune per chiedere assistenza per la moglie, aveva rivelato ad un impiegato le condizioni della famiglia. Il genitore nutriva e faceva il bagno all’uomo a giorni alternati, riferisce la polizia, che non ha riscontrato alcun temperamento violento del figlio. Ilaveva sistemato laall’interno di un prefabbricato ...