Giappone - segregato in una gabbia dal padre per 26 anni : “Aveva problemi mentali” : Lo ha rinchiuso in una gabbia di legno alta un metro da quando aveva 16 anni perché secondo lui il carattere del figlio, con problemi psichici, era troppo violento. Ora quel ragazzino è diventato un uomo di 42 anni che, dopo 26 anni di reclusione, ha riavuto la sua libertà. Il padre, un Giapponese di 73 anni, è stato arrestato dalla polizia della città di Sanda: “Ho costretto mio figlio a vivere in una gabbia per oltre venti anni perché ...